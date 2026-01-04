تدابير سير بسبب أعمال صيانة بنى تحتية في محلّة سليم سلام

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة أنّ إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال مدّ “قساطل مياه” في محلّة سليم سلام – الطريق الممتدّ من مطاحن لبنان صعودًا باتّجاه ضهر النفق من المدينة الرياضية.

وأوضحت المديرية أنّ هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السير وتحويله اعتبارًا من الساعة 20.00 ولغاية الساعة 7.00 من صباح اليوم التالي بين تاريخ 4-1-2026 و11-1-2026 على الشكل التالي:

“قطع الطريق على تقاطع مطاحن لبنان وتحويل السير يمينًا باتّجاه برج أبي حيدر.

قطع السير القادم من المدينة الرياضية باتّجاه الكولا سليم سلام، بموازاة مطاحن لبنان صعودًا، وتحويل السير باتّجاه وسط بيروت داخل النفق”.

وطلبت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخليّ وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.