رئيس الحكومة في "حرش بيروت": لتطوير المساحة الخضراء الفريدة

زار رئيس الحكومة نواف سلام "حرش بيروت" برفقة رئيس البلدية، إبراهيم زيدان، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، محمد علي قباني.

وأكّد في منشور على اكس، أنّه سيتابع، الاسبوع المقبل، البحث في سبل تطوير هذه المساحة الخضراء الفريدة في بيروت، لتأمين استفادة اللبنانيين جميعًا من كل طاقاتها وإمكانياتها البيئية والاجتماعية.