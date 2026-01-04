رئيس الحكومة في "حرش بيروت": لتطوير المساحة الخضراء الفريدة

زار رئيس الحكومة نواف سلام "حرش بيروت" برفقة رئيس البلدية، إبراهيم زيدان، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، محمد علي قباني.
وأكّد في منشور على اكس، أنّه سيتابع، الاسبوع المقبل، البحث في سبل تطوير هذه المساحة الخضراء الفريدة في بيروت، لتأمين استفادة اللبنانيين جميعًا من كل طاقاتها وإمكانياتها البيئية والاجتماعية.
قمت اليوم بزيارة تفقدية إلى "حرش بيروت" برفقة رئيس البلدية، الأستاذ إبراهيم زيدان، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، الأستاذ محمد علي قباني، على ان نتابع الاسبوع القادم البحث في سبل تطوير هذه المساحة الخضراء الفريدة في عاصمتنا لتأمين استفادة اللبنانيين جميعاً من كل طاقاتها وإمكانياتها… pic.twitter.com/awpIBQbPzH
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) January 4, 2026
قمت اليوم بزيارة تفقدية إلى "حرش بيروت" برفقة رئيس البلدية، الأستاذ إبراهيم زيدان، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، الأستاذ محمد علي قباني، على ان نتابع الاسبوع القادم البحث في سبل تطوير هذه المساحة الخضراء الفريدة في عاصمتنا لتأمين استفادة اللبنانيين جميعاً من كل طاقاتها وإمكانياتها… pic.twitter.com/awpIBQbPzH