الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية في البلاد

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي منطقة الجنوب خصوصاً في ضوء المهمات التي يتولاها الجيش في منطقة جنوب الليطاني.



كما تناول البحث نجاح الاجراءات التي اتخذها الجيش والقوى الأمنية الأخرى لحفظ الأمن ليلة رأس السنة، إضافة الى مهمات أمنية أخرى نفذها الجيش خلال الأيام الماضية في اطار مكافحة التهريب وترويج المخدرات والاساءة الى الأمن في البلاد.