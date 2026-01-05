الحجار استقبل المحافظين لمناقشة شؤون المناطق والتحضيرات الانتخابية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، المحافظين في زيارة تهنئة بالأعياد.



وكان اللقاء مناسبة لعرض شؤون المناطق والتحضيرات الإدارية الجارية ضمن مسؤوليات المحافظين، لا سيما في ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل.



وأثنى وزير الداخلية على "المتابعة المستمرة لشؤون المواطنين والإشراف على حسن أداء الإدارات المحلية"، مؤكداً "ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية خدمة للمواطنين".