الحجار استقبل المحافظين لمناقشة شؤون المناطق والتحضيرات الانتخابية
أخبار لبنان
2026-01-05 | 05:54
الحجار استقبل المحافظين لمناقشة شؤون المناطق والتحضيرات الانتخابية
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، المحافظين في زيارة تهنئة بالأعياد.
وكان اللقاء مناسبة لعرض شؤون المناطق والتحضيرات الإدارية الجارية ضمن مسؤوليات المحافظين، لا سيما في ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل.
وأثنى وزير الداخلية على "المتابعة المستمرة لشؤون المواطنين والإشراف على حسن أداء الإدارات المحلية"، مؤكداً "ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية خدمة للمواطنين".
أخبار لبنان
استقبل
المحافظين
لمناقشة
المناطق
والتحضيرات
الانتخابية
التالي
الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية في البلاد
نواف سلام: الحكومة ستستمر في عملها لما فيه مصلحة الوطن
السابق
