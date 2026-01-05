أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم

عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:

⭕️كفر حتا

⭕️ عين التينة

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتيْن

🔸نحث سكان المباني… pic.twitter.com/tguJ8G4UZM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 5, 2026

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا إلى سكان لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:كفر حتاعين التينةوقال: “سيهاجم الجيش على المدى الزمنيّ القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتيْن”.وأضاف: “نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما: أنتم موجودون قرب مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر”.