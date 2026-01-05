الأخبار
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم

أخبار لبنان
2026-01-05 | 09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا إلى سكان لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:

كفر حتا

 عين التينة


وقال: “سيهاجم الجيش على المدى الزمنيّ القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتيْن”.


وأضاف: “نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما: أنتم موجودون قرب مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر”.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

خبر عاجل

التينة:

إحذروا

الهجوم

