الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بشارة الأسمر بعد لقائة سلام: ننظر بإيجابية الى مشروع الفجوة المالية
أخبار لبنان
2026-01-05 | 10:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بشارة الأسمر بعد لقائة سلام: ننظر بإيجابية الى مشروع الفجوة المالية
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، بعد ظهر اليوم، رئيس الإتحاد العمالي العام بشاره الأسمر مع وفد من الاتحاد.
وأعلن الأسمر أنه "في خصوص مشروع الفجوة المالية الذي أحيل على مجلس النواب، أكد الاتحاد عمالي عام النظر بإيجابية لهذا المشروع، كونه المشروع الأول الجدي الذي يأخذ هذا الطريق القانوني منذ العام2019، عدا عن أن هذا المشروع يؤمن إعادة الودائع ولو على مدى أربع سنوات كحد أقصى ويمكن أقل لنحو85 بالمئة من الشعب اللبناني، للعسكريين، للمدنيين، للمتقاعدين، للعمال للفقراء لأصحاب الدخل المحدود وهذا بحد ذاته إنجاز في هذه المرحلة".
وقال: "طبعا الودائع الكبيرة حق من حقوق المودعين الكبار وخصوصا الناس التي آمنت بلبنان، واستثمرت فيه وأذكر هنا المستثمرين العرب وأموال السوريين وأموال المغتربات، وكل الأجانب الذين وضعوا ثقتهم بلبنان ومن المفترض أن تعاد هذه الأموال"، لافتا الى أن "النظرة هي نظرة ثقة الى لبنان الوطن، فاذا كانت هناك ثقة بلبنان الوطن فهذا يعني بأن هناك نهوضا اقتصاديا في المرحلة المقبلة، وهذا النهوض يؤمن بحسب ما قاله دولة الرئيس" اعادة تقييم للواقع الإقتصادي ومن ثم تحسين ظروف المودعين الكبار."
ولفت الاسمر الى أن الوفد أثر أيضا مع الرئيس سلام مسألة صناديق المهن الحرة والنقابات وضرورة أن يكون لها علاج، مشيرا الى أن مشروع القانون أحيل الى مجلس النواب وهناك بعض الملاحظات التي رفعها لسلام وسيلاحقها الاتحاد في مجلس النواب.
وقال: "الرئيس سلام وعد بمساندتنا في مجلس النواب خصوصا في ما خص أموال الصناديق وأموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يجب أن تكون أمواله أموال ديون ممتازة على الدولة، وإن تدفع بكاملها حسبما كانت في العام2019".
وأضاف: "وأثرنا أيضا الودائع بالليرة اللبنانية عام2019 لبعض الفئات التي آمنت بالليرة اللبنانيةووضعت ودائعها بالليرة، ونرى اليوم بأن هذه الودائع لم تعد تساوي شيئا وطريقة تقييمها أيضا ووعد دولة الرئيس خيرا في هذا الإطار".
وأكد الاسمر ان "المئة الف دولار التي ستعاد لن تحتسب فيها التعاميم، بل ستعاد المبالغ كما هي اليوم من مئة الف دولار "ونزول" والفوائد التي استوفيت أيضا على هذه المبالغ ستحتسب أيضا، ولن يكون هناك ايداعات مؤهلة وايداعات غير مؤهلة قبل العام2019 وبعده. والمئة الف دولار هي حق كامل ومكتسب لاصحابها وستعاد بمهلة اقصاها أربع سنوات".
أخبار لبنان
الأسمر
لقائة
سلام:
بإيجابية
مشروع
الفجوة
المالية
التالي
"الريجي" دهمت مستودعات لتخزين المصنوعات التبغية المهربة والمزورة
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-23
الكتلة الوطنيّة: مشروع قانون الفجوة المالية يشكّل خطوة إيجابية ولكن غير كافية
أخبار لبنان
2025-12-23
الكتلة الوطنيّة: مشروع قانون الفجوة المالية يشكّل خطوة إيجابية ولكن غير كافية
0
أخبار لبنان
2025-12-17
سلام أطلع وفدا من جمعية المصارف على التقدم في مسار إقرار مشروع قانون الفجوة المالية
أخبار لبنان
2025-12-17
سلام أطلع وفدا من جمعية المصارف على التقدم في مسار إقرار مشروع قانون الفجوة المالية
0
أخبار لبنان
2025-12-22
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
أخبار لبنان
2025-12-22
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
0
أخبار لبنان
2025-12-30
وفد من رابطة المودعين بعد لقاء سلام يؤكد دعم مشروع قانون الانتظام المالي وحماية الذهب الوطني
أخبار لبنان
2025-12-30
وفد من رابطة المودعين بعد لقاء سلام يؤكد دعم مشروع قانون الانتظام المالي وحماية الذهب الوطني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
أخبار لبنان
13:40
جنبلاط استقبل موسى في حضور رئيس الحكومة
أخبار لبنان
13:40
جنبلاط استقبل موسى في حضور رئيس الحكومة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:25
بمبلغ تجاوز 3 ملايين دولار… "ملك التونة" يشتري سمكة تونا زرقاء في مزاد باليابان (صور)
منوعات
06:25
بمبلغ تجاوز 3 ملايين دولار… "ملك التونة" يشتري سمكة تونا زرقاء في مزاد باليابان (صور)
0
آخر الأخبار
12:58
غوتيريش إلى إيران: لاحترام الحق في التظاهر السلميّ
آخر الأخبار
12:58
غوتيريش إلى إيران: لاحترام الحق في التظاهر السلميّ
0
أخبار دولية
01:46
الرئيسة الموقتة لفنزويلا تطالب ترامب بعلاقة متوازنة وقائمة على الاحترام
أخبار دولية
01:46
الرئيسة الموقتة لفنزويلا تطالب ترامب بعلاقة متوازنة وقائمة على الاحترام
0
أخبار دولية
01:49
هافانا تعلن مقتل 32 كوبياً خلال العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا
أخبار دولية
01:49
هافانا تعلن مقتل 32 كوبياً خلال العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
0
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
2
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
3
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
4
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
5
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
6
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
7
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
8
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More