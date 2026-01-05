الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بشارة الأسمر بعد لقائة سلام: ننظر بإيجابية الى مشروع الفجوة المالية

أخبار لبنان
2026-01-05 | 10:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بشارة الأسمر بعد لقائة سلام: ننظر بإيجابية الى مشروع الفجوة المالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بشارة الأسمر بعد لقائة سلام: ننظر بإيجابية الى مشروع الفجوة المالية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، بعد ظهر اليوم، رئيس الإتحاد العمالي العام بشاره الأسمر مع وفد من الاتحاد.

وأعلن الأسمر أنه "في خصوص مشروع الفجوة المالية الذي أحيل على مجلس النواب، أكد الاتحاد عمالي عام النظر بإيجابية لهذا المشروع، كونه المشروع الأول الجدي الذي يأخذ هذا الطريق القانوني منذ العام2019، عدا عن أن هذا المشروع يؤمن إعادة الودائع ولو على مدى أربع سنوات كحد أقصى ويمكن أقل لنحو85 بالمئة من الشعب اللبناني، للعسكريين، للمدنيين، للمتقاعدين، للعمال للفقراء لأصحاب الدخل المحدود وهذا بحد ذاته إنجاز  في هذه المرحلة".

وقال: "طبعا الودائع الكبيرة حق من حقوق المودعين الكبار وخصوصا الناس التي آمنت بلبنان، واستثمرت فيه وأذكر هنا المستثمرين العرب وأموال السوريين وأموال المغتربات، وكل الأجانب الذين وضعوا ثقتهم بلبنان ومن المفترض أن تعاد هذه الأموال"، لافتا الى أن "النظرة هي نظرة ثقة الى لبنان الوطن، فاذا كانت هناك ثقة بلبنان الوطن فهذا يعني بأن هناك نهوضا اقتصاديا في المرحلة المقبلة، وهذا النهوض يؤمن بحسب ما قاله دولة الرئيس" اعادة تقييم للواقع الإقتصادي  ومن ثم تحسين ظروف المودعين الكبار."

ولفت الاسمر الى أن الوفد أثر أيضا مع الرئيس سلام مسألة صناديق المهن الحرة والنقابات وضرورة أن يكون لها علاج، مشيرا الى أن مشروع القانون أحيل الى مجلس النواب وهناك بعض الملاحظات التي رفعها لسلام وسيلاحقها الاتحاد في مجلس النواب.

وقال: "الرئيس سلام وعد بمساندتنا في مجلس النواب خصوصا في ما خص أموال الصناديق وأموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يجب أن تكون أمواله أموال ديون ممتازة على الدولة، وإن تدفع بكاملها حسبما كانت في العام2019".

وأضاف: "وأثرنا أيضا الودائع بالليرة اللبنانية عام2019 لبعض الفئات التي آمنت بالليرة اللبنانيةووضعت ودائعها بالليرة، ونرى اليوم بأن هذه الودائع لم تعد تساوي شيئا وطريقة تقييمها أيضا ووعد دولة الرئيس خيرا في هذا الإطار". 

وأكد الاسمر ان "المئة الف دولار التي ستعاد لن تحتسب فيها التعاميم، بل ستعاد المبالغ كما هي اليوم من مئة الف دولار "ونزول" والفوائد التي استوفيت أيضا على هذه المبالغ ستحتسب أيضا، ولن يكون هناك ايداعات مؤهلة وايداعات غير مؤهلة قبل العام2019 وبعده. والمئة الف دولار  هي حق كامل ومكتسب لاصحابها وستعاد بمهلة اقصاها أربع سنوات".

أخبار لبنان

الأسمر

لقائة

سلام:

بإيجابية

مشروع

الفجوة

المالية

LBCI التالي
"الريجي" دهمت مستودعات لتخزين المصنوعات التبغية المهربة والمزورة
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-23

الكتلة الوطنيّة: مشروع قانون الفجوة المالية يشكّل خطوة إيجابية ولكن غير كافية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

سلام أطلع وفدا من جمعية المصارف على التقدم في مسار إقرار مشروع قانون الفجوة المالية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-30

وفد من رابطة المودعين بعد لقاء سلام يؤكد دعم مشروع قانون الانتظام المالي وحماية الذهب الوطني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

قضية ابو عمر… إليكم المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
13:40

جنبلاط استقبل موسى في حضور رئيس الحكومة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:25

بمبلغ تجاوز 3 ملايين دولار… "ملك التونة" يشتري سمكة تونا زرقاء في مزاد باليابان (صور)

LBCI
آخر الأخبار
12:58

غوتيريش إلى إيران: لاحترام الحق في التظاهر السلميّ

LBCI
أخبار دولية
01:46

الرئيسة الموقتة لفنزويلا تطالب ترامب بعلاقة متوازنة وقائمة على الاحترام

LBCI
أخبار دولية
01:49

هافانا تعلن مقتل 32 كوبياً خلال العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

قضية ابو عمر… إليكم المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر

LBCI
أخبار دولية
12:52

والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:27

انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...

LBCI
خبر عاجل
03:39

إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة

LBCI
فنّ
14:40

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:05

استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

LBCI
أخبار لبنان
09:36

أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم

LBCI
أخبار لبنان
00:03

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...

LBCI
خبر عاجل
03:53

وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم

LBCI
أخبار لبنان
08:14

جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More