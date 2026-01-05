البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”

أعلن النائب وليد البعريني انسحابه من تكتل "الاعتدال الوطنيّ”.

وقال، في بيان: "انطلاقا من إيماني العميق بأنّ العمل العام لا يستقيم، إلا على قاعدة الكرامة، وبأن الشراكة السياسية الحقيقية تبنى على صون الظهور لا على إثقالها، وعلى حفظ الثقة لا على استهلاكها، أعلن انسحابي من تكتل الاعتدال الوطنيّ”.

واعتبر أنّ "حماية الظهور ليست شعارًا، بل التزامًا أخلاقيًا بين شركاء يفترض أن يجمعهم الهدف قبل الحسابات”.

وشدد على أنّ هذا القرار خيار واعي ومسؤول، ليس موجهًا ضد أحد، ولا محملًا بأي نزعة تصادمية، “بل نابعًا من حرصه على نفسه، وعلى منطقته، وعلى صدقية موقفه أمام الناس".

وقال: "انسحابي لا يعني تراجعا عن ثوابتي، بل هو تموضع جديد يمليه علي ضميري السياسيّ، واستمرار في العمل من أجل منطقتي وأهلها، بعيدا من أي إطار لا يلبي متطلبات الشراكة السليمة والاحترام المتبادل".