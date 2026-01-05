وزارة الزراعة: نتائج التقرير الأسبوعيّ للحملة الوطنية لتحصين المزارع ضد الحمى القلاعية

أعلنت وزارة الزراعة أنّ عدد رؤوس الأبقار التي جرى تحصينها، بلغ 35,116 رأسًا، موزعة على 3,490 مزرعة على امتداد الأراضي اللبنانية، في خطوة أساسية للوقاية من انتشار الأمراض الحيوانية وحماية قطاع تربية المواشي.

وتوزعت عمليات التلقيح على المناطق التالية، وفق ما أوضحت الوزارة، في بيان:

بعلبك – الهرمل: 9,233 رأس بقر ضمن 628 مزرعة

البقاع: 6,886 رأس بقر ضمن 396 مزرعة

عكار: 5,309 رؤوس بقر ضمن 1,150 مزرعة

جبل لبنان: 5,589 رأس بقر ضمن 370 مزرعة

النبطية: 3,670 رؤوس بقر ضمن 486 مزرعة

الجنوب: 2,787 رأس بقر ضمن 257 مزرعة

الشمال: 1,642 رأس بقر ضمن 203 مزارع".

واكدت الوزارة أنّ هذه الحملة مستمرة وفق الخطة الوطنية المعتمدة.

ودعت المزارعين ومربي المواشي إلى التعاون مع الفرق المختصة والاستفادة من برامج التحصين المجانية، لما لذلك من أثر مباشر في الحد من المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بالأمراض الحيوانية.