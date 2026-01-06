الأخبار
الرئيس عون هنأ طائفة الأرمن الأرثوذكس بالميلاد

أخبار لبنان
2026-01-06 | 02:07
مشاهدات عالية
الرئيس عون هنأ طائفة الأرمن الأرثوذكس بالميلاد
0min
الرئيس عون هنأ طائفة الأرمن الأرثوذكس بالميلاد

هنأ رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون ابناء الطائفة الأرمنية الارثوذكسية في لبنان الذين يحتفلون اليوم بعيد الميلاد، الذي يحمل معاني السلام والمحبة والرجاء لكل البشرية، منوهاً "بالحضور الفاعل والمميز  للبنانيين الأرمن في لبنان على مدى أجيال متعاقبة، وإسهاماتهم في بناء لبنان في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، والتي هي مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً".

وقال الرئيس عون: "في هذه المناسبة المقدسة، نتضرع إلى الله أن يحفظ لبنان وشعبه، وأن يعم السلام والأمان ربوعه، وأن يوفقنا جميعاً لما فيه خير بلدنا وازدهاره".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية كلف وزيرة الشباب والرياضة السيدة نورا بيرقداريان تمثيله في القداس الاحتفالي الذي يترأسه قبل ظهر اليوم كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الاول في المقر البطريركي في انطلياس لمناسبة العيد.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

طائفة

الأرمن

الأرثوذكس

بالميلاد

ميقاتي: لست معنيا بالجدل حول التكليف والحكومة مدعوة للاستمرار في عملها لجهة سيادة الدولة والإصلاح
الرئيس عون دان الاعتداءات الاسرائيلية على مناطق بقاعية وجنوبية وصيدا : تزامنها مع موعد انعقاد لجنة " الميكانيزم" يطرح علامات استفهام كثيرة
