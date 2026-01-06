الأخبار
ميقاتي: لست معنيا بالجدل حول التكليف والحكومة مدعوة للاستمرار في عملها لجهة سيادة الدولة والإصلاح
أخبار لبنان
2026-01-06 | 04:26
ميقاتي: لست معنيا بالجدل حول التكليف والحكومة مدعوة للاستمرار في عملها لجهة سيادة الدولة والإصلاح
ذكّر الرئيس نجيب ميقاتي بالحديث المنتشر في الأيام الأخيرة عن الملابسات التي رافقت الاستشارات النيابية المُلزمة التي أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون لتسمية رئيس الحكومة والتي أفضت الى تكليف الرئيس نواف سلام.
إزاء ذلك، أوضح، في بيان، أنه "رافق بعض الشهادات النيابية الأخيرة أمام مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، سلسلة من التصريحات والاجتهادات إختلط فيها المُعطى الدستوريّ بالموقف السياسيّ، والاعتبارات المتصلة، على تنوّعها واختلافها".
وقال: "إنّ موضوع الاستشارات النيابية، ومعه الملابسات التي أفضت الى تسمية رئيس الحكومة الحالي، أصبح من الماضي، وأنا لست معنيًا، لا من قريب ولا من بعيد، بأي سجال أو نقاش في هذا الملف، ولا بالملابسات التي رافقته".
ودعا الحكومة الحالية، الحائزة على ثقة مجلس النواب، الى "الاستمرار في عملها لتنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري، وفي اجتماعاتها الرسمية، لا سيما لجهة بسط سلطة الدولة على كافة اراضيها، وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الامنية، ومعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والمطالب الحياتية والعمالية والنقابية الكثيرة… إضافة إلى إيجاد الحلول للملفات الشائكة والمزمنة".
أخبار لبنان
معنيا
بالجدل
التكليف
والحكومة
مدعوة
للاستمرار
عملها
سيادة
الدولة
والإصلاح
