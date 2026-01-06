الكاثوليكوس آرام الاول: لإنعاش العجلة الاقتصادية وتقديم الخدمات الاجتماعية المتعلقة بحياة المواطنين

ترأس كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا قداس عيد الميلاد لدى طائفة الارمن الارثوذكس في كاثوليكوسية انطلياس.



وأشاد الكاثوليكوس آرام الاول في عظته بالقرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس جوزاف عون، "وبعزمه الراسخ في وضع القرارات المتخذة موضع التنفيذ".



ودعا إلى أخذ التدابير الصارمة لتعزيزها وترسيخها.



وشدّد على ضرورة إنعاش العجلة الاقتصادية وتطوير وتقديم الخدمات الاجتماعية المتعلقة بحياة المواطنين اليومية.