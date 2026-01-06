جنبلاط: اجتماع كليمنصو طغى عليه الطابع السياسي والفكري

أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن "اجتماع كليمنصو الذي عُقد يوم أمس الاثنين، طغى عليه الطابع السياسي والفكري، وأن المجتمعين تبادلوا الهواجس المرتبطة بمستقبل المنطقة العربية ومصير القضية الفلسطينية، في ظل الفوضى العالمية المتصاعدة وغياب تطبيق القانون الدولي، من فلسطين وصولًا إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في مشهد يعكس التحولات العميقة التي يشهدها العالم".



وكان جنبلاط قد استقبل مساء الاثنين، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، والرئيس تمام سلام، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير الثقافة غسان سلامة، وعضوي "اللقاء الديمقراطي" مروان حمادة ووائل أبو فاعور.