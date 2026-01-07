رئيس الجمهورية: ‏مطار بيروت واجهة لبنان أمام العالم

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ ‏مطار بيروت واجهة لبنان، أمام العالم.



وتوجّه إلى رئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري وضبّاط الجهاز، بالقول: "مسؤوليتكم المحافظة عليه لتبقى صورة الوطن مشرقة".



إلى ذلك إطلع رئيس الجمهورية من نقيب المحامين عماد مرتينوس على موقف نقباء المهن الحرة من مشروع قانون "الفجوة المالية"، ووجهة نظر نقابة المحامين في عدد من المواضيع الوطنية المطروحة.