إجتماع لمجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ بمشاركة شقير: سبل تنمية العلاقات الإقتصادية
أخبار لبنان
2026-01-07 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إجتماع لمجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ بمشاركة شقير: سبل تنمية العلاقات الإقتصادية
عقد مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ برئاسة أسعد صقال وبمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اجتماعًا، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان،.
وتم البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الكويتية والمستجدات في البلاد، لا سيما ما يتعلق بالشق الاقتصاديّ.
ونوه شقير بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط لبنان بدولة الكويت الشقيقة وبوقوفها الدائم إلى جانب لبنان في السراء والضراء.
وشدد على حرص اللبنانيين القويّ على الحفاظ على أفضل العلاقات مع الكويت، والعمل على تحقيق تقدم مستدام على مختلف المسارات لا سيما على المستوى الإقتصاديّ.
وأكد شقير دعمه للجهود التي يقوم بها مجلس الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ والخطوات التي يتخذها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية.
وشكر صقال شقير على دعمه للمجلس وما يقوم به لحماية الاقتصاد الوطنيّ والقطاع الخاص اللبنانيّ لا سيما تفعيل علاقات الأخير مع القطاع الخاص العربيّ والأجنبيّ لفتح فرص جديدة أمام اللبنانيين.
وإذ نوه صقال بالنشاطات التي قام بها المجلس خلال العام 2025، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 الذي يشكل ركيزة أساسية لعودة العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية والكويتية إلى طبيعتها.
وثمن صقال مجيء الأشقاء الكويتيين إلى لبنان خلال فترة الأعياد مرحباً بهم في بلدهم الثاني.
وقال:" إن حضورهم إلى لبنان هو حضور مبارك ونأمل أن يعودوا لقضاء عطلهم في ربوع بلدنا الذي يحبهم ويحبونه".
وأشار صقال إلى أنّ المجلس سيقوم بعدد من الخطوات الأساسية التي من شأنها التقدم على مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، سيتم الإعلان عنها قريبًا.
أخبار لبنان
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
شقير يبحث مع سفير الهند سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية
أخبار لبنان
مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي زار قباني مطلعًا على مشاريع مجلس الإنماء والإعمار
خبر عاجل
معلومات للـLBCI: هناك توجّه لمشاركة وفد من رجال الاعمال السعوديين في مؤتمر Beirut One
آخر الأخبار
عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
أمن وقضاء
يروّج المخدرات في الأشرفية على متن سيارة أجرة فأوقفته الشرطة القضائية
أخبار لبنان
قائد الجيش التقى لاكروا والسفيرة النرويجية ودرغام
أخبار لبنان
كبارة: الكارثة تحيط بالأهالي واجرينا الاتصالات اللازمة
اقتصاد
لقاءات جابر تمحورت حول تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الخدماتية واحتياجات الدفاع المدني
أمن وقضاء
الهيئة الاتهامية في بيروت تُخلي سبيل كريم سلام لقاء كفالة مالية قدرها تسعة مليارات ليرة
أخبار دولية
أوجلان يدعو تركيا إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين قوات سوريا الديموقراطية ودمشق
أخبار دولية
إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي اليمني لارتكابه "الخيانة العظمى"
أخبار لبنان
هذا ما أوضحته أمانة سرّ مطرانية طرابلس المارونيّة حول ما يتمّ تداوله بشأن حالات تسمّم في مؤسّسة مار أنطونيوس البادواني الاجتماعيّة – كفرفو
أخبار لبنان
اختتام الاجتماع السابع للمنسقين الوطنيين لـ"أكساد" في بيروت
أخبار لبنان
بو فاعور أكد خلال لقائه المفتي دريان أهمية اعتماد مقاربات وطنية مشتركة تحت سقف الدولة
أخبار دولية
رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكّد عدم وجود "أي عميل خارجي" يحكم بلادها
أخبار لبنان
وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان غدا
تقارير نشرة الاخبار
من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟
تقارير نشرة الاخبار
ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more
تقارير نشرة الاخبار
من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس
أخبار دولية
منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
اقتصاد
المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا
حال الطقس
تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
خبر عاجل
رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"
تقارير نشرة الاخبار
من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟
خبر عاجل
الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان
أخبار دولية
منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها
Learn More