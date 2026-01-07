إجتماع لمجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ بمشاركة شقير: سبل تنمية العلاقات الإقتصادية

عقد مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ برئاسة أسعد صقال وبمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اجتماعًا، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان،.



وتم البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الكويتية والمستجدات في البلاد، لا سيما ما يتعلق بالشق الاقتصاديّ.



ونوه شقير بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط لبنان بدولة الكويت الشقيقة وبوقوفها الدائم إلى جانب لبنان في السراء والضراء.



وشدد على حرص اللبنانيين القويّ على الحفاظ على أفضل العلاقات مع الكويت، والعمل على تحقيق تقدم مستدام على مختلف المسارات لا سيما على المستوى الإقتصاديّ.



وأكد شقير دعمه للجهود التي يقوم بها مجلس الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ والخطوات التي يتخذها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية.



وشكر صقال شقير على دعمه للمجلس وما يقوم به لحماية الاقتصاد الوطنيّ والقطاع الخاص اللبنانيّ لا سيما تفعيل علاقات الأخير مع القطاع الخاص العربيّ والأجنبيّ لفتح فرص جديدة أمام اللبنانيين.



وإذ نوه صقال بالنشاطات التي قام بها المجلس خلال العام 2025، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 الذي يشكل ركيزة أساسية لعودة العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية والكويتية إلى طبيعتها.



وثمن صقال مجيء الأشقاء الكويتيين إلى لبنان خلال فترة الأعياد مرحباً بهم في بلدهم الثاني.



وقال:" إن حضورهم إلى لبنان هو حضور مبارك ونأمل أن يعودوا لقضاء عطلهم في ربوع بلدنا الذي يحبهم ويحبونه".



وأشار صقال إلى أنّ المجلس سيقوم بعدد من الخطوات الأساسية التي من شأنها التقدم على مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، سيتم الإعلان عنها قريبًا.