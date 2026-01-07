الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الجمهورية في قبرص للمشاركة في الاحتفال المُقام في نيقوسيا

أخبار لبنان
2026-01-07 | 07:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الجمهورية في قبرص للمشاركة في الاحتفال المُقام في نيقوسيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس الجمهورية في قبرص للمشاركة في الاحتفال المُقام في نيقوسيا

يغادر رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد ظهر اليوم، مطار بيروت، متوجهًا إلى قبرص، تلبية لدعوة من الرئيس القبرصيّ نيكوس خريستودوليدس.

وسيشارك في الاحتفال، الذي يقام في نيقوسيا، لمناسبة تسلم قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبيّ للاشهر الستة المقبلة.

ويرافق الرئيس عون اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون. 

وسيكون الاحتفال مناسبة للقاءات مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الجمهورية

للمشاركة

الاحتفال

المُقام

نيقوسيا

LBCI التالي
اختتام الاجتماع السابع للمنسقين الوطنيين لـ"أكساد" في بيروت
إجتماع لمجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ بمشاركة شقير: سبل تنمية العلاقات الإقتصادية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-10

الصدي بحث التعاون الطاقوي في قبرص مع رئيس جمهوريتها ووزير الطاقة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-17

رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان للمشاركة في قداس تطويب المطران أنطوان مالويان بحضور السيدة الأولى

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

ستريدا جعجع تدين حملات التشويه ضد الراعي: التعرض لمقام البطريرك هو تعرض للبنان برمته

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-25

رئيس الجمهورية وصل الى بكركي لعقد خلوة مع البطريرك الراعي والمشاركة في قداس عيد الميلاد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:31

قائد الجيش التقى لاكروا والسفيرة النرويجية ودرغام

LBCI
أخبار لبنان
08:55

كبارة: الكارثة تحيط بالأهالي واجرينا الاتصالات اللازمة

LBCI
اقتصاد
08:53

لقاءات جابر تمحورت حول تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الخدماتية واحتياجات الدفاع المدني

LBCI
أخبار لبنان
08:18

اقرار موازنتي التربية والثقافة مع تعليق بند تسديد السلفات..كنعان: التوظيف المخالف"خرب الدنيا"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-12-23

العماد رودولف هيكل: الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته ويُجري التقييم والدراسة والتخطيط للمراحل اللاحقة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-14

بري إستقبل متري والأدميرال البريطاني ألغرين وبهية الحريري وأندريه رحال

LBCI
أخبار دولية
2025-12-12

اردوغان لبوتين: وقفٌ جزئي لإطلاق النار قد يكون مفيدًا في أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

قائد الجيش استقبل قائد اليونيفيل... وهذا ما جرى بحثه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:08

اختتام الاجتماع السابع للمنسقين الوطنيين لـ"أكساد" في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:49

بو فاعور أكد خلال لقائه المفتي دريان أهمية اعتماد مقاربات وطنية مشتركة تحت سقف الدولة

LBCI
أخبار دولية
06:32

رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكّد عدم وجود "أي عميل خارجي" يحكم بلادها

LBCI
أخبار لبنان
04:35

وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان غدا​

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس

LBCI
أخبار دولية
13:42

منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:17

بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت

LBCI
حال الطقس
02:34

تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
02:43

المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا

LBCI
أخبار لبنان
00:21

الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

LBCI
آخر الأخبار
10:39

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة كفردونين - قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين

LBCI
خبر عاجل
13:49

رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟

LBCI
خبر عاجل
04:52

الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More