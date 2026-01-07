رئيس الجمهورية في قبرص للمشاركة في الاحتفال المُقام في نيقوسيا

يغادر رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد ظهر اليوم، مطار بيروت، متوجهًا إلى قبرص، تلبية لدعوة من الرئيس القبرصيّ نيكوس خريستودوليدس.



وسيشارك في الاحتفال، الذي يقام في نيقوسيا، لمناسبة تسلم قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبيّ للاشهر الستة المقبلة.



ويرافق الرئيس عون اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون.



وسيكون الاحتفال مناسبة للقاءات مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة.