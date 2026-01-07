الأخبار
حاصباني: لا أستبعد سقوط النظام الايراني وأي مسار يسلكه قانون الفجوة سنناقشه في مجلس النواب

أخبار لبنان
2026-01-07 | 16:16
حاصباني: لا أستبعد سقوط النظام الايراني وأي مسار يسلكه قانون الفجوة سنناقشه في مجلس النواب
حاصباني: لا أستبعد سقوط النظام الايراني وأي مسار يسلكه قانون الفجوة سنناقشه في مجلس النواب

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني أن "القوات اللبنانية" سمعت بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأت بزج اسمها بهذا الملف وأن الحملة جاءت ممنهجة وأنها ستتابع الموضوع مع القضاء.

وقال حاصباني في حديث لـ"حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "قبل تسمية رئيس الحكومة كان مرشحنا النائب فؤاد مخزومي إلا أننا كنا نعمل بمسؤولية وبقرار داخلي ولم يكن هناك أي تدخل خارجي".

وشدد على أن الحكومة تكسب مشروعيتها وتفقدها من خلال قدرتها على تنفيذ كلامها وتطبيق البيان الوزاري وعبر المحافظة على حقوق المواطنين وعلى سيادة لبنان.

وفي موضوع قانون الفجوة المالية، أشار حاصباني الى أن القانون يرتب التزامات كبيرة على الدولة، مشددا على أنه كان من المفترض أن يتخذ صفة أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء.

وأكد أنه يجب تعديل القانون في مجلس النواب لحماية حقوق الموعدين وأن على كل طرف تحمل مسؤولياته.
 
وقال: "أي مسار يسلكه القانون سنناقشه في مجلس النواب ولن نؤخر صدوره بصيغته الصحيحة".

وأضاف: "يبدو أن هناك مقاربة طرحها حاكم المصرف المركزي كريم سعيد حول قانون الفجوة لكنها رفضت".

ورأى حاصباني أن المجتمع الدولي يريد اصلاح اقتصادي مالي والغاء الاقتصاد غير الشرعي واقتصاد الكاش وأن قانون الفجوة لا يحقق هذه الاصلاحات وأنه يجب التنبه لهذا الامر.

وفي موضوع حصر السلاح، قال حاصباني: "نحذر دائما من حجم المخاطر التي قد تترتب على لبنان في حال لم يحصر السلاح بيد الدولة مقارنة بتداعيات بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها ونؤمن بأن الدولة بأداتها التنفيذية أي الجيش قادرة على تنفيذ ذلك".

وعن الانتخابات النيابية، قال: "لدينا معركة قانون الانتخابات في الوقت الحالي والقانون اليوم بيد رئيس مجلس النواب نبيه ببري وليس النواب وهناك انتخابات في أيار وحريصون على اجرائها في وقتها".

وأكد أن "القوات اللبنانية" لا تقوم بأي تسوية أو تنازل في هذا المجال.

وعن التحالفات، قال: "نحن بحوار مفتوح مع القوى السياسية في ما خص التحالفات ونلتقي وحزب الطاشناق على امور كثيرة وتعاطينا مع بعضنا في السابق ولكن حتى اليوم لا شيء مؤكدا".

وفي ما خص التطورات الاقليمية والدولية، لم يستبعد حاصباني سقوط النظام الايراني، مشيرا الى أن هناك خطرا فعليا لنشوب نزاع عسكري جديد في المنطقة وان على لبنان أن يكون جاهزا لعدم اقحام نفسه فيه والخروج من هذا الموضوع استباقيا.


LBCI
آخر الأخبار
15:21

غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": أي مسار يسلكه القانون سنناقشه في مجلس النواب ولن نؤخر صدوره بصيغته الصحيحة

LBCI
آخر الأخبار
14:52

غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": يجب تعديل قانون الفجوة في مجلس النواب لحماية حقوق الموعدين وعلى كل طرف تحمل مسؤولياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
آخر الأخبار
15:42

غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": لدينا معركة قانون الانتخابات في الوقت الحالي والقانون اليوم بيد رئيس مجلس النواب وليس النواب وهناك انتخابات في أيار وحريصون على اجرائها في وقتها

LBCI
أمن وقضاء
08:40

عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...

LBCI
أخبار لبنان
07:47

وزارة الزراعة تتحضر للمؤتمر الأول للاستثمار الزراعي في أيار المقبل: نحو شراكة فاعلة لدعم الاقتصاد الأخضر

LBCI
أخبار لبنان
07:44

لا كروا اختتم محطته اللبنانية من جولته في المنطقة وأكد دور "اليونيفيل" في الحفاظ على الاستقرار وتنفيذ القرار 1701

LBCI
أخبار لبنان
07:41

البستاني: قرار حاكم مصرف لبنان بملاحقة المتورطين باختلاس أموال "المركزي" خطوة أساسية لاستعادة ودائع اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
2026-01-05

ترامب: كوبا توشك على السقوط

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 08-01-2026

LBCI
موضة وجمال
2026-01-06

سرّ الكرات الصوفية فوق القبعات… قصتها تعود لقرون مضت وهدفها كان أعمق من الموضة: إليكم الحكاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:55

عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟

LBCI
أخبار دولية
06:58

الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:55

عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟

LBCI
أخبار دولية
06:53

ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:09

إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
06:05

وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني

LBCI
أخبار لبنان
06:02

سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا

LBCI
أخبار لبنان
04:44

عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض

LBCI
أمن وقضاء
03:15

تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار دولية
01:51

أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني

LBCI
أمن وقضاء
03:10

تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
خبر عاجل
13:58

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية

LBCI
أخبار لبنان
02:34

عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

LBCI
أخبار لبنان
05:30

نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية

LBCI
خبر عاجل
01:31

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
03:41

رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...

LBCI
آخر الأخبار
14:36

النائب غسان حاصباني لـ "حوار المرحلة": سمعنا بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأنا بزج اسم حزب القوات بهذا الملف وقد جاءت الحملة بحقنا ممنهجة وسنتابع الموضوع مع القضاء

