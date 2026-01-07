الأخبار
حاصباني: لا أستبعد سقوط النظام الايراني وأي مسار يسلكه قانون الفجوة سنناقشه في مجلس النواب
أخبار لبنان
2026-01-07 | 16:16
حاصباني: لا أستبعد سقوط النظام الايراني وأي مسار يسلكه قانون الفجوة سنناقشه في مجلس النواب
أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني أن "القوات اللبنانية" سمعت بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأت بزج اسمها بهذا الملف وأن الحملة جاءت ممنهجة وأنها ستتابع الموضوع مع القضاء.
وقال حاصباني في حديث لـ"حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "قبل تسمية رئيس الحكومة كان مرشحنا النائب فؤاد مخزومي إلا أننا كنا نعمل بمسؤولية وبقرار داخلي ولم يكن هناك أي تدخل خارجي".
وشدد على أن الحكومة تكسب مشروعيتها وتفقدها من خلال قدرتها على تنفيذ كلامها وتطبيق البيان الوزاري وعبر المحافظة على حقوق المواطنين وعلى سيادة لبنان.
وفي موضوع قانون الفجوة المالية، أشار حاصباني الى أن القانون يرتب التزامات كبيرة على الدولة، مشددا على أنه كان من المفترض أن يتخذ صفة أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء.
وأكد أنه يجب تعديل القانون في مجلس النواب لحماية حقوق الموعدين وأن على كل طرف تحمل مسؤولياته.
وقال: "أي مسار يسلكه القانون سنناقشه في مجلس النواب ولن نؤخر صدوره بصيغته الصحيحة".
وأضاف: "يبدو أن هناك مقاربة طرحها حاكم المصرف المركزي كريم سعيد حول قانون الفجوة لكنها رفضت".
ورأى حاصباني أن المجتمع الدولي يريد اصلاح اقتصادي مالي والغاء الاقتصاد غير الشرعي واقتصاد الكاش وأن قانون الفجوة لا يحقق هذه الاصلاحات وأنه يجب التنبه لهذا الامر.
وفي موضوع حصر السلاح، قال حاصباني: "نحذر دائما من حجم المخاطر التي قد تترتب على لبنان في حال لم يحصر السلاح بيد الدولة مقارنة بتداعيات بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها ونؤمن بأن الدولة بأداتها التنفيذية أي الجيش قادرة على تنفيذ ذلك".
وعن الانتخابات النيابية، قال: "لدينا معركة قانون الانتخابات في الوقت الحالي والقانون اليوم بيد رئيس مجلس النواب نبيه ببري وليس النواب وهناك انتخابات في أيار وحريصون على اجرائها في وقتها".
وأكد أن "القوات اللبنانية" لا تقوم بأي تسوية أو تنازل في هذا المجال.
وعن التحالفات، قال: "نحن بحوار مفتوح مع القوى السياسية في ما خص التحالفات ونلتقي وحزب الطاشناق على امور كثيرة وتعاطينا مع بعضنا في السابق ولكن حتى اليوم لا شيء مؤكدا".
وفي ما خص التطورات الاقليمية والدولية، لم يستبعد حاصباني سقوط النظام الايراني، مشيرا الى أن هناك خطرا فعليا لنشوب نزاع عسكري جديد في المنطقة وان على لبنان أن يكون جاهزا لعدم اقحام نفسه فيه والخروج من هذا الموضوع استباقيا.
أخبار لبنان
أستبعد
النظام
الايراني
يسلكه
قانون
الفجوة
سنناقشه
النواب
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
آخر الأخبار
15:42
غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": لدينا معركة قانون الانتخابات في الوقت الحالي والقانون اليوم بيد رئيس مجلس النواب وليس النواب وهناك انتخابات في أيار وحريصون على اجرائها في وقتها
آخر الأخبار
15:42
غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": لدينا معركة قانون الانتخابات في الوقت الحالي والقانون اليوم بيد رئيس مجلس النواب وليس النواب وهناك انتخابات في أيار وحريصون على اجرائها في وقتها
