"أوجيرو": عطل في سنترال السامرية وآخر في كوابل فايبر رئيسية في البقاع

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر "إكس" أن عطلًا طرأ على سنترال السامرية ما أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



كما أعلنت أن عطلًا طرأ على كوابل فايبر رئيسية في منطقة البقاع ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.