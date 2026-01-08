الأخبار
"أوجيرو": عطل في سنترال السامرية وآخر في كوابل فايبر رئيسية في البقاع

أخبار لبنان
2026-01-08 | 02:45
"أوجيرو": عطل في سنترال السامرية وآخر في كوابل فايبر رئيسية في البقاع

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر "إكس" أن عطلًا طرأ على سنترال السامرية ما أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

كما أعلنت أن عطلًا طرأ على كوابل فايبر رئيسية في منطقة البقاع ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة. 

أخبار لبنان

سنترال

السامرية

كوابل

فايبر

رئيسية

البقاع

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-12

"اوجيرو": عطل في كوابل فايبر رئيسية في منطقة صور أدّى إلى توقف خدماتنا ونعمل على اصلاحه

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

"أوجيرو": عطل في سنترال تبنين

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-11

أوجيرو: عطل طرأ على سنترال البازورية ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وفرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-04

سرقة كابلات "أوجيرو" وأخرى تغذي الاشارات المرورية عند "الدوار العربي" ليلاً في صيدا

LBCI
أمن وقضاء
08:40

عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...

LBCI
أخبار لبنان
07:47

وزارة الزراعة تتحضر للمؤتمر الأول للاستثمار الزراعي في أيار المقبل: نحو شراكة فاعلة لدعم الاقتصاد الأخضر

LBCI
أخبار لبنان
07:44

لا كروا اختتم محطته اللبنانية من جولته في المنطقة وأكد دور "اليونيفيل" في الحفاظ على الاستقرار وتنفيذ القرار 1701

LBCI
أخبار لبنان
07:41

البستاني: قرار حاكم مصرف لبنان بملاحقة المتورطين باختلاس أموال "المركزي" خطوة أساسية لاستعادة ودائع اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

السفيرة الاميركية: الحكومة تمكنت من تحقيق إنجازات في سبعة أشهر تفوق ما تم تحقيقه خلال السنوات الست الماضية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-24

روسيا ترفض وصف ترامب لها بأنها "نمر من ورق" وستواصل هجومها في اوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-16

ترامب يهدد بـ"قتل" عناصر حماس ما لم تتوقف الحركة عن "قتل الناس" في غزة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-03

مقدّمة النشرة المسائيّة 03-09-2025

LBCI
أخبار دولية
06:58

الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:55

عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟

LBCI
أخبار دولية
06:53

ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:09

إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
06:05

وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني

LBCI
أخبار لبنان
06:02

سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا

LBCI
أخبار لبنان
04:44

عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض

LBCI
أمن وقضاء
03:15

تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار دولية
01:51

أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:10

تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
خبر عاجل
13:58

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية

LBCI
أخبار لبنان
02:34

عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

LBCI
خبر عاجل
01:31

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
05:30

نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية

LBCI
أخبار لبنان
03:41

رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...

LBCI
آخر الأخبار
14:36

النائب غسان حاصباني لـ "حوار المرحلة": سمعنا بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأنا بزج اسم حزب القوات بهذا الملف وقد جاءت الحملة بحقنا ممنهجة وسنتابع الموضوع مع القضاء

