عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

تُوقّع وزارة الطاقة غدًا الجمعة عقدا مع الكونسورتيوم المؤلف من توتال إيرنرجي وإيني وقطر بتروليوم للقيام بالمسوحات الزلزالية في البلوك رقم 8.

وبحسب معلومات الـLBCI، تمتدّ مدة العقد لثلاث سنوات، يُقرّر الكونسورتيوم في نهايتها، وبناءً على نتائج المسوحات، ما إذا كان سيباشر بحفر بئر في هذا البلوك.



وفي السياق، رجّحت مصادر في هيئة إدارة قطاع البترول أنّه فور توقيع عقد البلوك 8 ستُعلن «توتال» تخلّيها عن البلوك 9، معتبرةً أنّ هذه الخطوة قد تعزّز دور «توتال» و«قطر إنرجي» في تنفيذ مشاريع لإنتاج الكهرباء، سواء عبر الطاقة الشمسية أو من خلال استقدام وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة (FSRU) لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز.