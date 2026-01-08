الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض

أخبار لبنان
2026-01-08 | 04:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مطار بيروت، حيث أكد أن بلاده «جاهزة لأي وضع كان»، مشدداً على أنها لا ترغب بالحرب لكنها مستعدة لها، كما أنها منفتحة على التفاوض شرط أن يقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة.

وقال عراقجي إن الولايات المتحدة وإسرائيل «اختبرتا الهجوم على إيران ومنيت استراتيجيتهما بالفشل الذريع»، متهماً «الكيان الصهيوني» بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ومشيراً إلى أن المنطقة تواجه تهديدات غير مسبوقة.

وأكد دعم إيران لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، كاشفاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 110 ملايين دولار خلال السنة الماضية، ما يعكس إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون.

وأوضح أن زيارته تأتي في توقيت مهم، وتهدف إلى إجراء مباحثات وتبادل وجهات النظر حول التحديات الإقليمية، لافتاً إلى أنه سيلتقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية يوسف رجي.
 

أخبار لبنان

بيروت:

إيران

سيادة

لبنان..ولا

بالحرب

لكننا

جاهزون

جاهزون

للتفاوض

LBCI التالي
اقفال محل لبيع الألبان والاجبان في صور لافتقاره لشروط سلامة الغذاء
شعبة المعلومات توقف سارق دراجات آلية نفّذ عشرات العمليات وباع المسروقات داخل مخيّم برج البراجنة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:37

عراقجي من مطار بيروت: نحن جاهزون لأي وضع كان ونحن لا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض الذي يجب أن يكون على أساس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة

LBCI
آخر الأخبار
04:34

عراقجي من مطار بيروت: إيران كانت وما زالت تدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه والوحدة الوطنية فيه

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-01

الراعي: السلام لا يُمنح جاهزًا بل يُبنى من الداخل من قرار وطنيّ جامع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:40

عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...

LBCI
أخبار لبنان
07:47

وزارة الزراعة تتحضر للمؤتمر الأول للاستثمار الزراعي في أيار المقبل: نحو شراكة فاعلة لدعم الاقتصاد الأخضر

LBCI
أخبار لبنان
07:44

لا كروا اختتم محطته اللبنانية من جولته في المنطقة وأكد دور "اليونيفيل" في الحفاظ على الاستقرار وتنفيذ القرار 1701

LBCI
أخبار لبنان
07:41

البستاني: قرار حاكم مصرف لبنان بملاحقة المتورطين باختلاس أموال "المركزي" خطوة أساسية لاستعادة ودائع اللبنانيين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

السفيرة الاميركية: الحكومة تمكنت من تحقيق إنجازات في سبعة أشهر تفوق ما تم تحقيقه خلال السنوات الست الماضية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-24

روسيا ترفض وصف ترامب لها بأنها "نمر من ورق" وستواصل هجومها في اوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-16

ترامب يهدد بـ"قتل" عناصر حماس ما لم تتوقف الحركة عن "قتل الناس" في غزة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-03

مقدّمة النشرة المسائيّة 03-09-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:58

الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:55

عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟

LBCI
أخبار دولية
06:53

ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:09

إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
06:05

وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني

LBCI
أخبار لبنان
06:02

سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا

LBCI
أخبار لبنان
04:44

عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض

LBCI
أمن وقضاء
03:15

تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار دولية
01:51

أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:10

تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
خبر عاجل
13:58

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية

LBCI
أخبار لبنان
02:34

عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

LBCI
خبر عاجل
01:31

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
05:30

نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية

LBCI
أخبار لبنان
03:41

رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...

LBCI
آخر الأخبار
14:36

النائب غسان حاصباني لـ "حوار المرحلة": سمعنا بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأنا بزج اسم حزب القوات بهذا الملف وقد جاءت الحملة بحقنا ممنهجة وسنتابع الموضوع مع القضاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More