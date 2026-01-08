عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مطار بيروت، حيث أكد أن بلاده «جاهزة لأي وضع كان»، مشدداً على أنها لا ترغب بالحرب لكنها مستعدة لها، كما أنها منفتحة على التفاوض شرط أن يقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة.وقال عراقجي إن الولايات المتحدة وإسرائيل «اختبرتا الهجوم على إيران ومنيت استراتيجيتهما بالفشل الذريع»، متهماً «الكيان الصهيوني» بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ومشيراً إلى أن المنطقة تواجه تهديدات غير مسبوقة.وأكد دعم إيران لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، كاشفاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 110 ملايين دولار خلال السنة الماضية، ما يعكس إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون.وأوضح أن زيارته تأتي في توقيت مهم، وتهدف إلى إجراء مباحثات وتبادل وجهات النظر حول التحديات الإقليمية، لافتاً إلى أنه سيلتقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية يوسف رجي.