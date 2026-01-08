اقفال محل لبيع الألبان والاجبان في صور لافتقاره لشروط سلامة الغذاء

قام المراقب الصحي محمد جابر مع مراقبين في وزارة الإقتصاد وبلدية صور، بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال، وبمؤازرة من شرطة البلدية، بإقفال محل لبيع الألبان والأجبان في مدينة صور، وذلك لإفتقار المحل لشروط سلامة الغذاء من حيث النظافة والتبريد وانتهاء صلاحية المنتوجات ما قد يسبب أضرارا صحية بالغة.