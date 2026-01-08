نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "اتفاق وقف إطلاق النار نص بوضوح على وجوب نزع سلاح حزب الله بالكامل. ويُعدّ ذلك أمرًا حتميًا لأمن إسرائيل ومستقبل لبنان."



وقال "إنّ الجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في هذا الاتجاه تُشكّل بداية مشجّعة، لكنها لا تزال غير كافية، كما يتّضح من محاولة حزب الله لإعادة التسلّح وإعادة بناء بنيته التحتية".