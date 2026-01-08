هاشم خلال لقائه رسامني ووفد اتحاد بلديات العرقوب: نطالب الحكومة بتقديم الخدمات الحياتية والمعيشية

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم خلال لقائه وزير الاشغال العامة فايز رسامني مع وفد اتحاد بلديات العرقوب مع ، ان "حق القرى الجنوبية الحدودية من الاولويات التي يجب ان تضعها الحكومة على اجندتها الانمائية، لأن تأمين مقومات الصمود ومتطلبات قرى الحافة الانمائية يجب الا يضعه احد في ميزان الكسب السياسي، لان مسؤولية بقاء الناس على ارضهم على عاتق كل القوى والمكونات والمؤسسات الوطنية".



وقال:" لقاؤنا مع معالي الوزير تناول القضايا الانمائية لبلدات وقرى العرقوب الكثيرة، وطالبنا بضرورة حضور وزارة الاشغال والقيام بما عليها في اطار الدور الوطني للحكومة ليشعر ابناء القرى بمواكبة وزارات وادارات الدولة بانجازاتهم حيث اقتصر الحضورعلى مجلس الجنوب الذي لم يوفر جهدا رغم امكانياته المتواضعه. واكدنا ان الحكومة مطالبة بتقديم الخدمات الحياتية والمعيشية بما يساعد الناس على العيش والتشبث بارضهم والا يكون لديها اي ذريعة بالتخلف عن ذلك بحجة الامكانيات المادية غير المتوافرة لاننا نعتبر عجز الموازنة من اجل انماء هذه المنطقة الحدودية فعل وطني".



من جهته، ابدى رسامني "الاستعداد لتأمين احتياجات القرى الامامية، ان من المفترض ان تكون من اولويات وزارته والحكومة والواجب الوطني يقتضي الالتزام بهذه الرؤية"، واوعز للجهات المختصة في الوزارة "البدء بالدراسات واتخاذ الخطوات المطلوبة".