وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني

نفذ أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، تحدث في خلالها وليم نون، وقال :" نحن مطلبنا شعبي، وكل شخص عليه شبهة سنطالب بمحاسبته".



وشدد نون على "وجوب انتهاء هذا الملف، محملا المسؤولية للقاضي حبيب رزق الله، لانه السبب في تأخيرهده القضية"، لكنه قال : "نحن نحترمه لانه قاض نزيه، لكننا نطالبه في فك يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني".



ولفت الى ان "كل من خرج من السجن بشكل غير قانوني، سيعود إليه".



والقت المحامية سيليس روكز كلمة، أشارت فيها الى "ان هناك مماطلة في هده القضية المحقة". وطالبت القاضي حبيب رزق الله "أن يترك القضاء يقوم بعمله والبت في هذا الملف، لان لدينا غضبا تجاه هده القضية". وقالت :" ان القاضي بيطار لا يستطيع اصدار قرار لان هناك سيفا مصلتا علي رقبته".



وطالبت روكز الى "محاسبة المسؤولين عن التفجير، لان هناك ضحايا لها حقوق والدي تسبب في التفجير يجب أن يحاسب".