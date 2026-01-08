مرقص: قيادة الجيش ستعرض خطة لشمالي الليطاني على مجلس الوزراء في شباط المقبل

أعلن وزير الاعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء اطّلع على عرض قيادة الجيش حول خطّة سحب السلاح وأثنى على جهود المؤسسة العسكرية وما تقوم به.



وأكد مرقص في خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء عمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمالي الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل.



واشار مرقص الى ان "مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول أعماله وهو يتابع موضوع القطاع العام والمدرّسين وسيعقد جلسات خاصة في هذا الصدد".



وقال: "هنأنا رئيس الجمهورية جوزاف عون على الإنجازات التي قمنا بها وعلينا الإكمال بهذا النفس وكل العالم يتكل علينا، كما اكد أن لبنان لن يكون منطلقاً لأي عمليات ضد سوريا".