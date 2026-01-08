الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل استقبل وفد الجماعة الإسلامية وتأكيد أهمية الحوار بين القوى اللبنانية
أخبار لبنان
2026-01-08 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
باسيل استقبل وفد الجماعة الإسلامية وتأكيد أهمية الحوار بين القوى اللبنانية
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من الجماعة الإسلامية برئاسة رئيس المكتب السياسي الاستاذ علي أبو ياسين، بحضور الوزير السابق طارق الخطيب، والنائب السابق أمل أبو زيد.
وتطرق المجتمعون إلى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وكان تأكيد لأهمية الحوار بين القوى اللبنانية.
أخبار لبنان
استقبل
الجماعة
الإسلامية
وتأكيد
أهمية
الحوار
القوى
اللبنانية
التالي
البستاني: قرار حاكم مصرف لبنان بملاحقة المتورطين باختلاس أموال "المركزي" خطوة أساسية لاستعادة ودائع اللبنانيين
مرقص: قيادة الجيش ستعرض خطة لشمالي الليطاني على مجلس الوزراء في شباط المقبل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-26
المطران ميشال عون لـ"حوار المرحلة": البابا اراد الا يتخذ اللقاء الذي سيحصل في ساحة الشهداء طابع الصلاة بل الحوار وهو سيؤكد على أهمية الحوار بين الاديان
آخر الأخبار
2025-11-26
المطران ميشال عون لـ"حوار المرحلة": البابا اراد الا يتخذ اللقاء الذي سيحصل في ساحة الشهداء طابع الصلاة بل الحوار وهو سيؤكد على أهمية الحوار بين الاديان
0
أخبار دولية
2025-11-28
الجيش الإسرائيلي: إعتقلنا مطلوبين من الجماعة الإسلامية في سوريا
أخبار دولية
2025-11-28
الجيش الإسرائيلي: إعتقلنا مطلوبين من الجماعة الإسلامية في سوريا
0
أخبار لبنان
2025-11-04
لقاءات للرئيس سلام: بحثٌ في المستجدات وتأكيد على أهمية حصر السلاح
أخبار لبنان
2025-11-04
لقاءات للرئيس سلام: بحثٌ في المستجدات وتأكيد على أهمية حصر السلاح
0
آخر الأخبار
2025-11-28
الجيش الإسرائيلي: قوات من لواء الإحتياط بقيادة الفرقة 210 خرجت لاعتقال مطلوبين من الجماعة الإسلامية في بيت جن
آخر الأخبار
2025-11-28
الجيش الإسرائيلي: قوات من لواء الإحتياط بقيادة الفرقة 210 خرجت لاعتقال مطلوبين من الجماعة الإسلامية في بيت جن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:04
وزارة الزراعة: ضبط 74 رأسًا من الأبقار المهرّبة من سوريا في عمليات نوعية بالشمال والشويفات
أخبار لبنان
14:04
وزارة الزراعة: ضبط 74 رأسًا من الأبقار المهرّبة من سوريا في عمليات نوعية بالشمال والشويفات
0
أمن وقضاء
13:59
مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أوقف مواطنة بعد نشرها فيديو مسيئًا للمقدّسات الإسلامية
أمن وقضاء
13:59
مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أوقف مواطنة بعد نشرها فيديو مسيئًا للمقدّسات الإسلامية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-01-03
وسائل إعلام فنزويلية: هجمات استهدفت مطار هيغيروتي وقاعدة لاكارلوتا الجوية ومجمع حصن تيونا العسكري وهجمات استهدفت أيضا القاعدة البحرية في لا غوايرا وبرج اتصالات رئيسيا
خبر عاجل
2026-01-03
وسائل إعلام فنزويلية: هجمات استهدفت مطار هيغيروتي وقاعدة لاكارلوتا الجوية ومجمع حصن تيونا العسكري وهجمات استهدفت أيضا القاعدة البحرية في لا غوايرا وبرج اتصالات رئيسيا
0
أخبار دولية
2025-11-14
الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن لتبني خطة ترامب للسلام في غزة
أخبار دولية
2025-11-14
الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن لتبني خطة ترامب للسلام في غزة
0
آخر الأخبار
2025-12-29
الرئيس نواف سلام: منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون
آخر الأخبار
2025-12-29
الرئيس نواف سلام: منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون
0
أخبار دولية
2025-12-20
روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية
أخبار دولية
2025-12-20
روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يبني إمبراطورية نفط
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يبني إمبراطورية نفط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تشكّك بإعلان بيروت وتعتبر نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني غير مكتمل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تشكّك بإعلان بيروت وتعتبر نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني غير مكتمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
2
فنّ
13:40
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
فنّ
13:40
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
3
أخبار لبنان
11:59
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
أخبار لبنان
11:59
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
4
خبر عاجل
09:57
وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز
خبر عاجل
09:57
وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز
5
حال الطقس
02:11
منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:11
منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس
6
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
7
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
8
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More