باسيل استقبل وفد الجماعة الإسلامية وتأكيد أهمية الحوار بين القوى اللبنانية

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من الجماعة الإسلامية برئاسة رئيس المكتب السياسي الاستاذ علي أبو ياسين، بحضور الوزير السابق طارق الخطيب، والنائب السابق أمل أبو زيد.

وتطرق المجتمعون إلى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وكان تأكيد لأهمية الحوار بين القوى اللبنانية.