البستاني: قرار حاكم مصرف لبنان بملاحقة المتورطين باختلاس أموال "المركزي" خطوة أساسية لاستعادة ودائع اللبنانيين

رأى النائب فريد البستاني أنّ الإجراءات القانونيّة والقضائية التي أعلن عنها حاكم مصرف لبنان والتي تستهدف المتهمين بإختلاس أموال مصرف لبنان خطوة مهمّة نحو المحاسبة والمساءلة وأن هذا بند أساسي في مشروع قانون حماية الودائع بالعملة الأجنبية وإعادة الانتظام الماليّ والمصرفيّ الذي كنت قد تقدم به في شباط ٢٠٢٥ والذي يؤّمن استعادة كامل اموال المودعين.



وقال البستاني في منشور على منصّة "X": "أؤيد قرار الحاكم بجعل مصرف لبنان يتخذ صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان. إنّ هذه الخطوات تثبت مرّة اضافيّة أنّ الأزمة المالية ليست نظاميّة وأنّ اموال المودعين تمّ هدرها ونهبها والتفريط بها وأن استعادتها بأكملها ممكنة".

