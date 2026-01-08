كتلة "الوفاء للمقاومة" ترثي لأداء دول الغرب الحليفة للإدارة الأميركية

رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" أنّ العالم يشهد افتضاحًا مخزيًا للإدارة الأميركية، التي بلغت ذروة الطغيان والتجبر والنفاق، متجاهرة بكل صلافة بتجاوزها للقيم والمبادئ والقوانين التي قام عليها نظام العلاقات الدولية بهدف حماية الأمن والسلم الدوليين.



واعتبرت، في بيان، أنّ الممارسات الأميركية تجاوزت بآثارها وعواقبها، قضية خطف رئيس دولة ذات سيادة معترف بها مع زوجته، وتلفيق التهم له ومحاكمته بنية الاقتصاص المسبق لأسباب سياسية واقتصادية، تهدف إلى الهيمنة ووضع اليد على ثروات هذه الدولة ومقدراتها.



ولفتت الكتلة إلى أنّ "الكتلة ترثي لأداء دول الغرب الحليفة للإدارة الأميركية، خصوصًا وللحال التي أوصلت إليها البشرية، جراء تماهيها معها بمواقفها وسلوكها.



وأدانت الكتلة كل أشكال البلطجة والعدوان والتهديد بالحرب وفرض الشروط والاتفاقات بالقوة على أي بلد أو شعب في العالم، بهدف مصادرة حقه المشروع في اختيار نهجه ونظامه السياسيّ وتقرير مصيره وحفظ سيادته وحقوقه بملء إرادته ووفق القانون الدولي النافذ، سواء تعلق الأمر بفنزويلا أو بالدانمارك أو بسوريا أو إيران أو لبنان أو فلسطين أو أي وطن وشعب من أوطان وشعوب العالم.



ودعت اللبنانيين إلى توحيد موقفهم ضد إسرائيل، التي يجب أن تخرج من لبنان بالوسائل المتاحة كلها.