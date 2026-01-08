سلسلة لقاءات لشيخ العقل

استعرض شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة – فردان، مع أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر، تطورات المرحلة وقضايا وطنية عامة.



كما بحث مع رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة لتلفزيون لبنان اليسار ندّاف، في زيارة معايدة بمناسبة حلول السنة الجديدة، قضايا متصلة بالتلفزيون.



والتقى أيضًا، وفدًا من إدارة تجمّع "أم النور" وتناول اللقاء الدور، الذي يقوم به التجمع عبر برامجه العلاجية من الإدمان على المخدرات، والتعاون الممكن في هذا الإطار.



ومن زوّار دار الطائفة الباحث سعود المولى.



واستقبل وفدًا من "تجمع معًا حول السيدة مريم"، لدعوته الى المشاركة في احياء مناسبة العيد في تاريخ 25 آذار المقبل، والبحث في قضايا متصلة بتعزيز الحوار الإسلاميّ – المسيحيّ.



وكان الشيخ أبي المنى استقبل في منزله في شانيه وفدًا من عائلة الشاعر الراحل طليع حمدان، لشكره على وقوفه الى جانب العائلة، ودعمه، ومشاركة ممثل عنه في حفل التكريم في الذكرى الأربعين لغيابه التي أقيمت في الأونيسكو.



كما استقبل وفدًا من آل المصري من بلدة المريجات، يتقدمه اللواء المتقاعد شوقي المصري، ووفدًا من بلدة صليما، للتهنئة بالسنة الجديدة.



وأجرى الشيخ أبي المنى اتصالين هاتفيين بكل من كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، ورئيس كنيسة الأقباط في لبنان وسوريا الأب اندراوس الانطوني، مهنئاً بعيد الميلاد.