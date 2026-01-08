البساط عرض مع وزير الخارجية الايراني تعزيز العلاقات الاقتصادية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يرافقه وفد رسمي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يحقق مصلحة الشعبين.



وأكد البساط خلال اللقاء أن "الحكومة اللبنانية منفتحة على التعاون الاقتصادي وتطوير علاقاتها التجارية الخارجية، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة لبنان واستقلاله".

