English
الحجار من عين التينة: التحضيرات للانتخابات النيابية تسير وفق مواعيدها ونستفيد من خبرة بري ووطنيته
أخبار لبنان
2026-01-09 | 04:38
الحجار من عين التينة: التحضيرات للانتخابات النيابية تسير وفق مواعيدها ونستفيد من خبرة بري ووطنيته
بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الاوضاع العامة لا سيما الامنية والسياسية منها والتحضيرات للانتخابات النيابية.
وأوضح الوزير الحجار بعد اللقاء، ان البحث تركز على قرار بمجلس الوزراء الذي صدر امس بخصوص الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الجيش اللبناني بجنوب الليطاني ومرحلة التقييم والالتزام بالاستمرار بالمراحل الأخرى ".
وقال: "في الوقت نفسه، تحدثنا عن موضوع الانتخابات النيابية التي نحضر لها في أيار 2026 و طبعًا الرئيس بري كما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا أكدنا مراراً على كل التحضيرات التي نقوم بها لإجرائها إن شاء الله بمواعيدها".
أخبار لبنان
التينة:
التحضيرات
للانتخابات
النيابية
مواعيدها
ونستفيد
ووطنيته
