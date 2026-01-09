وزارة التربية تغلق مدرسة في طرابلس بعد انهيار جزئي لمبنى مجاور

أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أنه "على اثر انهيار جزء من مبنى في مدينة طرابلس، وبسبب وجود مدرسة بالقرب منه، سارعت وحدة الهندسة في وزارة التربية والتعليم العالي الى التوجه الى المكان والكشف على مبنى المدرسة إذ تبين أن المبنى سليم إلا أنه محاط بمبنيين سكنيين متصدعين".



وأعلنت الوزارة، في بيان، أنه "تجنبًا لوقوع أي حادث قد يلحق ضررًا بالطلاب تم اقفال المدرسة موقتًا ريثما يتم العمل مع البلدية على ضمان سلامة المبنيين المجاورين".