الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رسامني أكد أمام وفد شركات الطيران تطوير القطاع وتعزيز التنسيق في المطار والمعابر
أخبار لبنان
2026-01-09 | 08:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رسامني أكد أمام وفد شركات الطيران تطوير القطاع وتعزيز التنسيق في المطار والمعابر
استقبل وزير الأشغال فايز رسامني وفدًا يمثل جميع شركات الطيران العاملة في لبنان برئاسة رئيس "تجمع شركات الطيران العاملة" في لبنان أنطوان طبال. وتم البحث في سبل تطوير مطار رفيق الحريري الدولي وتعزيز قطاع الطيران المدني.
وفي خلال اللقاء، نقل طبال تقدير وشكر التجمع للوزير رسامني على "الجهود الحثيثة التي يبذلها لتطوير المطار والارتقاء بقطاع الطيران، بما ينعكس إيجابًا على حركة النقل الجوي ومستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين".
من جهته، قدّم رسامني عرضًا موجزًا حول الخطوات التي أفضت إلى تشكيل الهيئة العامة للطيران المدني كهيئة مستقلة تُعنى بتنظيم قطاع الطيران المدني اللبناني، وفق أطر حديثة تتماشى مع المعايير الدولية وتعزّز الحوكمة والشفافية.
كما أشار إلى الجهود المتواصلة لتحسين أسعار تذاكر السفر من وإلى لبنان، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار بيروت، إلى جانب العمل على تطوير مطار رينيه معوّض وتحويله إلى مرفق مدني فاعل يساهم في دعم القطاع وتوسيع خيارات النقل الجوي.
ضباط جهاز امن المطار
واستقبل رسامني وفدا من كبار ضباط جهاز أمن المطار برئاسة العميد الركن فادي كفوري، حيث تم في خلال اللقاء بحث الشؤون التشغيلية للمطار وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.
كما التقى المدير العام للجمارك بالإنابةريمون خوري، حيث جرى نقاش عام حول المعابر الحدودية ومرفأ بيروت، وحاجات الجمارك على صعيد المباني والتجهيزات، إضافة إلى آليات التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل.
أخبار لبنان
شركات
الطيران
تطوير
القطاع
وتعزيز
التنسيق
المطار
والمعابر
التالي
وزيرة السياحة تبحث مع نقابة أصحاب الفنادق متطلبات تحسين ظروف أعمال القطاع الفندقي والسياحي في لبنان
على وقع التصعيد الإسرائيليّ... اليكم تفاصيل زيارة عراقجي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-17
رسامني عرض مع رئيس هيئة الطيران المدني تطوير القطاع والتقى وفدا من معهد العلوم البحرية والوزير السابق ماروني
أخبار لبنان
2025-12-17
رسامني عرض مع رئيس هيئة الطيران المدني تطوير القطاع والتقى وفدا من معهد العلوم البحرية والوزير السابق ماروني
0
أخبار لبنان
2025-10-23
الرئيس عون أمام وفد جمعية السيدات القياديات: الأمور بدأت تتحرك باتجاه تطوير العلاقات مع سوريا
أخبار لبنان
2025-10-23
الرئيس عون أمام وفد جمعية السيدات القياديات: الأمور بدأت تتحرك باتجاه تطوير العلاقات مع سوريا
0
أخبار لبنان
2025-12-08
رسامني اكد في اجتماع مع الفرق الفنية لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار اهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية
أخبار لبنان
2025-12-08
رسامني اكد في اجتماع مع الفرق الفنية لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار اهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية
0
أخبار دولية
11:48
المكسيك تعمل على "تعزيز التنسيق" الأمني مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
11:48
المكسيك تعمل على "تعزيز التنسيق" الأمني مع الولايات المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:22
يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
05:22
يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت
0
أخبار لبنان
05:19
هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي
أخبار لبنان
05:19
هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي
0
أخبار لبنان
05:16
أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت
أخبار لبنان
05:16
أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت
0
أخبار لبنان
03:37
أبو الحسن يزور الكويت ويستهل زيارته بلقاء مع أبناء الجالية
أخبار لبنان
03:37
أبو الحسن يزور الكويت ويستهل زيارته بلقاء مع أبناء الجالية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2025-12-25
الدراج اللبناني رفيق عيد في رالي داكار… وعينه على البوديوم
رياضة
2025-12-25
الدراج اللبناني رفيق عيد في رالي داكار… وعينه على البوديوم
0
حال الطقس
2025-12-06
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-12-06
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-11-24
إليكم تفاصيل الطقس...
حال الطقس
2025-11-24
إليكم تفاصيل الطقس...
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
2
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
3
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
4
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
5
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
6
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
7
منوعات
08:28
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
منوعات
08:28
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More