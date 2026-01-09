رسامني أكد أمام وفد شركات الطيران تطوير القطاع وتعزيز التنسيق في المطار والمعابر

استقبل وزير الأشغال فايز رسامني وفدًا يمثل جميع شركات الطيران العاملة في لبنان برئاسة رئيس "تجمع شركات الطيران العاملة" في لبنان أنطوان طبال. وتم البحث في سبل تطوير مطار رفيق الحريري الدولي وتعزيز قطاع الطيران المدني.



وفي خلال اللقاء، نقل طبال تقدير وشكر التجمع للوزير رسامني على "الجهود الحثيثة التي يبذلها لتطوير المطار والارتقاء بقطاع الطيران، بما ينعكس إيجابًا على حركة النقل الجوي ومستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين".



من جهته، قدّم رسامني عرضًا موجزًا حول الخطوات التي أفضت إلى تشكيل الهيئة العامة للطيران المدني كهيئة مستقلة تُعنى بتنظيم قطاع الطيران المدني اللبناني، وفق أطر حديثة تتماشى مع المعايير الدولية وتعزّز الحوكمة والشفافية.



كما أشار إلى الجهود المتواصلة لتحسين أسعار تذاكر السفر من وإلى لبنان، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار بيروت، إلى جانب العمل على تطوير مطار رينيه معوّض وتحويله إلى مرفق مدني فاعل يساهم في دعم القطاع وتوسيع خيارات النقل الجوي.



ضباط جهاز امن المطار



واستقبل رسامني وفدا من كبار ضباط جهاز أمن المطار برئاسة العميد الركن فادي كفوري، حيث تم في خلال اللقاء بحث الشؤون التشغيلية للمطار وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.



كما التقى المدير العام للجمارك بالإنابةريمون خوري، حيث جرى نقاش عام حول المعابر الحدودية ومرفأ بيروت، وحاجات الجمارك على صعيد المباني والتجهيزات، إضافة إلى آليات التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل.