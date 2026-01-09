وزيرة السياحة تبحث مع نقابة أصحاب الفنادق متطلبات تحسين ظروف أعمال القطاع الفندقي والسياحي في لبنان

زار وفد من مجلس إدارة نقابة أصحاب الفنادق، المنتخب حديثًا، برئاسة رئيسه بيار الأشقر، وزيرةَ السياحة لورا لحود، اليوم، في مقرّ الوزارة، وجرى البحث في متطلبات القطاع الفندقي والسياحي في لبنان.



الأشقر



وشكر الأشقر الوزيرة لحود على الجهود التي تقوم بها لتهيئة الظروف المناسبة لحسن سير عمل المؤسسات السياحية وتنشيط القطاع السياحي.



ولفت إلى أنّ النقابة طرحت أمام الوزيرة المشكلات التي يواجهها القطاع، كما قدّمت الحلول العملية لكل مشكلة، والتي يمكن حلّها إمّا عبر قرارات تُتخذ في وزارة السياحة أو في وزارات أخرى، أو عبر مشاريع قوانين تُقَرّ في مجلس النواب.



لحود



من جهتها، رحّبت لحود بالوفد، مؤكدةً على التعاون بين وزارة السياحة والنقابة لتحقيق مصلحة القطاع الفندقي والسياحة في لبنان، ونوّهت بالجهود التي قامت بها النقابة في هذا الصدد، مُبديةً استعدادها للقيام بكل ما يمكن لتحقيقها.

