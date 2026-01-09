الأخبار
قاسم وعرقجي يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان التعاون مع الدولة لمواجهة العدوان وتعزيز العلاقات
2026-01-09 | 09:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قاسم وعرقجي يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان التعاون مع الدولة لمواجهة العدوان وتعزيز العلاقات
التقى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي والوفد المرافق بحضور السفير مجتبى أماني.
كانت جولة أفق شاملة حول ما يجري في المنطقة والعالم بما له من تداعيات وتأثير على كل بلدان المنطقة.
تحدث قاسم عن استمرار العدوان الأميركي ـالإسرائيلي، وعدم التزام العدو الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني 2024 رغم التزام لبنان وتنفيذ ما عليه من مسؤولية في جنوب نهر الليطاني، ما يؤكد نوايا العدوان التوسعية والتي صرح عنها نتنياهو حول إسرائيل الكبرى.
وقال: لن يُحقق العدو الإسرائيلي أهدافه باستمرار العدوان، مع وجود هذا التماسك الشعبي والمقاوم في التمسك بتحرير الأرض والعودة إلى القرى والمدن في الجنوب. وسنبقى على تعاون مع الدولة والجيش لطرد الاحتلال وإيقاف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار وبناء الدولة.
بدوره قال عرقجي إن "إيران ترغب بتعزيز العلاقة مع لبنان، كما هي علاقات الدول الصديقة مع بعضها، وأنَّ اصطحاب الوفد الاقتصادي يهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات المختلفة. "
وأضاف "على الرغم من الحصار والعقوبات على إيران، فإنَّ إرادة الدولة والشعب الصمود ومعالجة الواقع الميداني، وقد اتخذت الحكومة إجراءات سيكون لها آثارها قريباً إن شاء الله. وقال: لن تنفع التهديدات مع إيران لحرمانها من حقها النووي السلمي، وتطوير قدراتها الدفاعية، ونحن مستمرون بعزة إيران وقوتها بقيادة الإمام الخامنئي في مواجهة التحديات".
