وزيرة الشؤون الإجتماعية: أكثر من نصف مليون لاجئ سوريّ غادر لبنان

غادر أكثر من نصف مليون لاجئ سوريّ لبنان بطريقة آمنة ومستدامة خلال عام 2025، وفقًا لبيانات المديرية العامة للأمن العام اللبنانيّ.

وأوضحت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد عبر حسابها على منصة "اكس" أنّ ظهر انعكاس ذلك بشطب أسمائهم من سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكتبت: “‏خلال عام 2025، جرى تتبّع عودة 501,603 نازحين سوريين غادروا لبنان فعليًا، في إنجاز غير مسبوق تحقّق للمرة الأولى نتيجة عمل حكومي منظّم وهادف، وسياسة واضحة”.

‏وأكّدت أنّ اللجنة الحكومية المعنية ستواصل متابعة تنفيذ العودة المنظّمة والمستدامة خلال عام 2026، بالتنسيق مع الحكومة السورية والشركاء الدوليين، وبما يحفظ كرامة العائدين ويخدم المصلحة الوطنية اللبنانية.