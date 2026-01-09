جولة ميدانية للحجار في مبنى هيئة إدارة السير وغرفة التحكم المروري... وهذا ما اطلع عليه

قام وزير الداخلية أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم، بجولة ميدانية في مبنى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وغرفة التحكم المروري في كورنيش النهر، وذلك بحضور المدير العام رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتكليف محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي.



واطّلع الحجار في خلال الجولة على الأضرار والمشاكل التي تعيق سير العمل داخل المبنى، كما استمع إلى شرح مفصّل حول التحديات الراهنة وسبل معالجتها، ولاسيما على صعيد البنية التحتية والأنظمة التشغيلية.



وتندرج هذه الجولة في إطار الجهود الرامية إلى إعداد خطة شاملة لإعادة تأهيل المبنى، إلى جانب تحديث وتطوير عمل غرفة التحكم المروري، بما يسهم في تحسين إدارة حركة السير وتعزيز معايير السلامة المرورية في مختلف المناطق اللبنانية.