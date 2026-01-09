الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البابا لاوون استقبل السفراء المعتمدين لدى الكرسي الرسولي: السلام الذي يُسعى إليه بالسلاح يهدّد على نحوٍ خطير دولة القانون
أخبار لبنان
2026-01-09 | 10:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
البابا لاوون استقبل السفراء المعتمدين لدى الكرسي الرسولي: السلام الذي يُسعى إليه بالسلاح يهدّد على نحوٍ خطير دولة القانون
0
min
البابا لاوون استقبل السفراء المعتمدين لدى الكرسي الرسولي: السلام الذي يُسعى إليه بالسلاح يهدّد على نحوٍ خطير دولة القانون
استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر هذا الصباح السفراءَ المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، وشاركهم تأمّلًا في زمننا "المضطرب للغاية بفعل التوترات والنزاعات".
وقال البابا: "إن السلام الذي يُسعى إليه بالسلاح يهدّد على نحوٍ خطير دولةَ القانون".
وفي خلال كلمته إلى أعضاء السلك الدبلوماسي، استعاد قداسة البابا زيارته إلى لبنان، قائلاً: "في لبنان، التقيت أشخاصًا، على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها، يفيضون إيمانًا وحماسة. وهناك لمستُ رجاء الشباب الذين يتطلعون إلى بناء مجتمع أكثر عدلًا وتماسكًا، وإلى تعزيز رابط الثقافات والأديان الذي يجعل أرض الأرز فريدة في العالم".
من ناحيته، اعاد سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف التأكيد، امام الحبر الاعظم لدى معايدته بالسنة الجديدة، على الامل المتجدد الذي حملته زيارته للبنان وخصوصا لدى الشباب اللبناني وعلى الاصداء الايجابية التي تركه كلامه امام اللبنانيين شعبا ومسؤولين حول السلام القائم على العدالة، والحقيقة، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
أخبار لبنان
لاوون
استقبل
السفراء
المعتمدين
الكرسي
الرسولي:
السلام
يُسعى
بالسلاح
يهدّد
القانون
التالي
بري استقبل وزير الخارجية الايرانية ووزير الداخلية... الحجار: أكدت مرارا على كل التحضيرات التي نقوم بها لإجراء الانتخابات بمواعيدها
جولة ميدانية للحجار في مبنى هيئة إدارة السير وغرفة التحكم المروري... وهذا ما اطلع عليه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-01
الاب جان مارون الهاشم للـLBCI: الكرسي الرسولي يقدم الاطار العام ولا تدخل مباشر في أسماء المدعوين
أخبار لبنان
2025-12-01
الاب جان مارون الهاشم للـLBCI: الكرسي الرسولي يقدم الاطار العام ولا تدخل مباشر في أسماء المدعوين
0
آخر الأخبار
2025-11-29
طارق متري للـLBCI: هناك دول كثيرة تتأثر بدبلوماسية الكرسي الرسولي وهو لديه قضيتان اساسيتان لبنان وفلسطين
آخر الأخبار
2025-11-29
طارق متري للـLBCI: هناك دول كثيرة تتأثر بدبلوماسية الكرسي الرسولي وهو لديه قضيتان اساسيتان لبنان وفلسطين
0
آخر الأخبار
2025-12-15
نواف سلام استقبل سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني
آخر الأخبار
2025-12-15
نواف سلام استقبل سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني
0
أخبار لبنان
2025-11-27
البطريرك الراعي استقبل سفير كندا والنائب عبد المسيح وزيارة البابا لاوون الرابع عشر محور اللقاءين
أخبار لبنان
2025-11-27
البطريرك الراعي استقبل سفير كندا والنائب عبد المسيح وزيارة البابا لاوون الرابع عشر محور اللقاءين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:22
يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
05:22
يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت
0
أخبار لبنان
05:19
هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي
أخبار لبنان
05:19
هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي
0
أخبار لبنان
05:16
أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت
أخبار لبنان
05:16
أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت
0
أخبار لبنان
03:37
أبو الحسن يزور الكويت ويستهل زيارته بلقاء مع أبناء الجالية
أخبار لبنان
03:37
أبو الحسن يزور الكويت ويستهل زيارته بلقاء مع أبناء الجالية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2025-12-25
الدراج اللبناني رفيق عيد في رالي داكار… وعينه على البوديوم
رياضة
2025-12-25
الدراج اللبناني رفيق عيد في رالي داكار… وعينه على البوديوم
0
حال الطقس
2025-12-06
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-12-06
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-11-24
إليكم تفاصيل الطقس...
حال الطقس
2025-11-24
إليكم تفاصيل الطقس...
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
2
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
3
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
4
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
5
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
6
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
7
منوعات
08:28
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
منوعات
08:28
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More