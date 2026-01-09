حريق قرب منشآت نفط طرابلس ومسارعة لاخماده

اندلع حريق كبير بالقرب من خزانات النفط التابعة لمنشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الأسود في سماء المنطقة.



وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني وفوج الاطفاء إلى المكان لاخماد النيران، ومنع تمدده واقترابه من خزانات نفط المنشآت.