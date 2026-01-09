بري استقبل وزير الخارجية الايرانية ووزير الداخلية... الحجار: أكدت مرارا على كل التحضيرات التي نقوم بها لإجراء الانتخابات بمواعيدها

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير خارجية إيراني عباس عرقجي والوفد المرافق، بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .



الحجار



كما استقبل الرئيس بري وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وتناول اللقاء الاوضاع العامة ولاسيما الامنية والسياسية منها والتحضيرات للانتخابات النيابية .



وبعد اللقاء، قال وزير الداخلية: "الزيارة للرئيس بري للتهنئة بالسنة الجديدة، وإن شاء الله يحمل العام 2026 كل الخير لكل اللبنانيين. طبعا الرئيس بري دائما نستفيد من خبرته الطويلة ومن وطنيته العميقة ومن معرفته بكل الأمور. تداولنا في عدد من الأمور، وطبعا في قرار مجلس الوزراء الذي صدر امس بخصوص الإنتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الجيش اللبناني بجنوب الليطاني ومرحلة التقييم والالتزام بالاستمرار بالمراحل الأخرى".



وأضاف: "في الوقت نفسه تحدثنا عن موضوع الانتخابات النيابية التي نحضر لها في أيار 2026، طبعا الرئيس بري كما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا أكدت مرارا على كل التحضيرات التي نقوم بها لإجرائها إن شاء الله بمواعيدها ".



وتابع "كما أجرينا جولة سريعة على معظم الأمور التي تهم اللبنانيين، ومجددا أقول إن شاء الله هذا العام لا يحمل إلا كل خير للبنان بدءا من الجنوب وإلى كل لبنان".



طالب



وكما التقى الرئيس بري رئيس المجلس المفتي الشيخ أحمد طالب.