السفير البريطاني: سرني جداً بيان الجيش خطوة أساسيّة لاستقرار لبنان وأمنه

كتب السفير البريطاني عبر حسابه على منصة "اكس": "سرني جداً بيان الجيش اللبناني بخصوص نزع السلاح والتقدّم في موضوع حصره بيد الدولة، خطوة أساسيّة لاستقرار لبنان وأمنه. سيستمرّ عملنا في الجنوب وفي سائر المناطق اللبنانية بهدف دعم الجيش اللبناني وتقويته وتعزيز أمن لبنان".