سلام ترأس اجتماعا بحث في أوضاع حرش بيروت وخطط تطويره

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا خصص للبحث في أوضاع حرش بيروت وخطط تطويره، بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قبّاني ورئيس المجلس البلدي لبيروت إبراهيم زيدان، إلى جانب عدد من المسؤولين في المجلسين.



وتناول الاجتماع سبل تطوير حرش بيروت وتعزيز دوره كمساحة عامة خضراء تلبّي تطلعات أهل العاصمة وزوّارها.