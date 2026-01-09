الحاج لـ "جدل": لا خلاف مع الرئيس عون في الأهداف..ولعدم تحميل الجيش أي مسؤولية لأن المسألة سياسية

انتقد النائب رازي الحاج "عدم إطلاق مسار إعادة هيكلة الدين العام وعدم تحديد مسؤولية الدولة تجاه دينها المباشر لمصرف لبنان. وأشار إلى أنه في 24 نيسان تم رفع السرية المصرفية، إلا أن الحكومة لم تقدّم الأرقام المطلوبة، ما دفع تكتل الجمهورية القوية إلى تكليف النائب جورج عدوان بالتوجه إلى مصرف لبنان ووزارة المالية.



في الشأن السياسي، وفي حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI، أكد الحاج أن رئيس الجمهورية حاسم في مسألة حصرية السلاح ولا خلاف في الأهداف معه، معتبراً أن استخدام مصطلح “الاحتواء” في جلسة الحكومة الأخيرة يُفسَّر من قبل حزب الله وفق مقاربته الخاصة.

وشدد على أن حصرية السلاح قرار اتخذته الحكومة ويجب تطبيقه على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً عدم تحميل الجيش أي مسؤولية لأن المسألة سياسية بامتياز.