اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أن حزب الله، رغم مشاركته في الحكومة، لا يُقرّ بقراراتها.وشدد في حديث لبرنامج "جدل" على أن الحزب يبقى مكوّناً لبنانياً، ورأى أن من المبالغة اعتبار 31 آذار مهلة نهائية لنزع سلاح حزب الله لغياب الأرضية التقنية، داعياً الدولة إلى كسب ثقة الداخل والخارج.كما حذّر من أن استمرار خطاب الحزب يضعف موقف الدولة والحكومة أمام اللاعبين الدوليين في السياسة الدولية، لافتاً إلى أن اليد الإسرائيلية المطلقة في لبنان تعكس موازين القوى، ما يستوجب التعاطي بحذر مع هذا الواقع.