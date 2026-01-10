الأخبار
"القوات" - جزين: اتصالات مكثفة لحل مشكلة وقف استقبال النفايات في معمل صيدا
أخبار لبنان
2026-01-10 | 03:31
"القوات" - جزين: اتصالات مكثفة لحل مشكلة وقف استقبال النفايات في معمل صيدا
أعلنت منطقة جزّين في "القوّات اللبنانيّة"، أنه "بعد قرار وقف استقبال النفايات في معمل صيدا، نتيجة تراكمات سابقة لن نخوض في تفاصيلها حاليًا، بادر نائبا جزّين في تكتّل الجمهوريّة القويّة ورئيس اتحاد بلديات جزّين، ومنذ اللحظات الأولى، إلى إجراء اتصالات مكثّفة مع جميع المراجع المعنيّة في صيدا وعلى مستوى الدولة، لإيجاد حلّ لهذه المعضلة، علمًا أنّ هذا الملف يقع على عاتق الدولة اللبنانيّة التي يفترض بها تأمين حلول مستدامة له".
وتابعت : "لهذه الغاية، عُقدت عدّة لقاءات في صيدا ومع الوزارات المعنيّة، إضافةً إلى اجتماع سيُعقد بين رئيسي اتحادي بلديات صيدا وجزّين ووزيرة البيئة، بهدف التوصّل إلى حلّ موقّت يحفظ مصلحة صيدا وجزّين معًا، انطلاقًا من قناعة راسخة بأنّ ما يجمعنا مع صيدا أكبر بكثير من هذا الملف. على أمل التوصّل إلى حلّ مؤقّت يرضي الطرفين، ريثما يتم الوصول إلى حلول جذريّة ومستدامة لهذا الملف".
أخبار لبنان
جزين:
اتصالات
مكثفة
مشكلة
استقبال
النفايات
التالي
نقابة أصحاب المطاعم ترحب بتعيين مجلس ادارة سلامة الغذاء يضمن حسن المراقبة والتطبيق والتنفيذ
فريد البستاني: أخذنا وعدًا من وزارة الطاقة بتشغيل محطة التكرير في الجيّة بأسرع وقت
السابق
0
أخبار لبنان
2025-12-15
مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا - جزين لمدة أسبوع تقريبا
أخبار لبنان
2025-12-15
مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا - جزين لمدة أسبوع تقريبا
0
صحف اليوم
2025-10-23
إتصالات مكثفة لردع إسرائيل (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-10-23
إتصالات مكثفة لردع إسرائيل (الجمهورية)
0
أخبار لبنان
2025-10-13
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
أخبار لبنان
2025-10-13
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
0
أخبار دولية
2025-12-29
الصين: تايلاند وكمبوديا ستعملان على ترسيخ وقف إطلاق النار "تدريجيا"
أخبار دولية
2025-12-29
الصين: تايلاند وكمبوديا ستعملان على ترسيخ وقف إطلاق النار "تدريجيا"
0
أخبار لبنان
06:11
سلام من دار الفتوى: فرض هيبة الدولة هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين لبنان ومحيطه
أخبار لبنان
06:11
سلام من دار الفتوى: فرض هيبة الدولة هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين لبنان ومحيطه
0
أمن وقضاء
05:22
يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
05:22
يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت
0
أخبار لبنان
05:19
هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي
أخبار لبنان
05:19
هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي
0
أخبار لبنان
05:16
أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت
أخبار لبنان
05:16
أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت
0
آخر الأخبار
04:28
"الوكالة الوطنية": مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتيّة بالقرب من أحد المواطنين في كفركلا من دون إصابته
آخر الأخبار
04:28
"الوكالة الوطنية": مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتيّة بالقرب من أحد المواطنين في كفركلا من دون إصابته
0
أخبار دولية
08:58
الاتحاد الأوروبي: أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول
أخبار دولية
08:58
الاتحاد الأوروبي: أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول
0
منوعات
2026-01-07
زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي
منوعات
2026-01-07
زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي
0
أخبار لبنان
03:34
وزير الإعلام: سنة على انتخاب الرئيس عون...بداية عودة الدولة
أخبار لبنان
03:34
وزير الإعلام: سنة على انتخاب الرئيس عون...بداية عودة الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
1
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
2
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
3
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
4
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
5
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
6
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
7
منوعات
08:28
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
منوعات
08:28
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
