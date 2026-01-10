فريد البستاني: أخذنا وعدًا من وزارة الطاقة بتشغيل محطة التكرير في الجيّة بأسرع وقت

دوّن النائب فريد البستاني على حسابه عبر منصّة اكس التالي: "‏لقد أخذنا تعهّد من وزير الطاقة خلال جلسة لجنة الأشغال العامة بأن تقوم الوزارة بإستلام كلّ محطات التكرير وتأمين الإعتمادات اللازمة لتشغيلها في اقرب وقت، والباكورة ستكون محطّة التكرير في بلدة الجيّة الشوفيّة التي ستستلمها الوزارة في اوّل شهر شباط على أمل ان تكون عاملة وشغّالة قبل بدء موسم الصيف وبالتالي تعود مياه بحر الجيّة الى صفائها المعهود ليتمتّع بها اهل المنطقة وروّاد البحر من كلّ لبنان ."