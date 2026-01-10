الأخبار
فريد البستاني: أخذنا وعدًا من وزارة الطاقة بتشغيل محطة التكرير في الجيّة بأسرع وقت

أخبار لبنان
2026-01-10 | 02:49
فريد البستاني: أخذنا وعدًا من وزارة الطاقة بتشغيل محطة التكرير في الجيّة بأسرع وقت

دوّن النائب فريد البستاني على حسابه عبر منصّة اكس التالي: "‏لقد أخذنا تعهّد من وزير الطاقة خلال جلسة لجنة الأشغال العامة بأن تقوم الوزارة بإستلام كلّ محطات التكرير وتأمين الإعتمادات اللازمة لتشغيلها في اقرب وقت، والباكورة ستكون محطّة التكرير في بلدة الجيّة الشوفيّة التي ستستلمها الوزارة في اوّل شهر شباط على أمل ان تكون عاملة وشغّالة قبل بدء موسم الصيف وبالتالي تعود مياه بحر الجيّة الى صفائها المعهود ليتمتّع بها اهل المنطقة وروّاد البحر من كلّ لبنان ."

مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-05

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعلن عودت محطة تكرير ضبية إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-24

فريد البستاني يثمّن جهود رسامني: عملٌ عادل في وزارة الأشغال في كلّ المناطق

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-19

فريد البستاني: صندوق النقد يطالب بإقرار قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها المقدّم من قبلنا منذ 2021

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-20

جابر للـLBCI: الشركة التي استوردت الـScanners من مصلحتها تشغيلها بأسرع وقت ممكن للحصول على مداخيل وهنا أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام

اخترنا لكم
LBCI
أمن وقضاء
05:22

يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
05:19

هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي

LBCI
أخبار لبنان
05:16

أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
03:37

أبو الحسن يزور الكويت ويستهل زيارته بلقاء مع أبناء الجالية

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
آخر الأخبار
04:28

"الوكالة الوطنية": مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتيّة بالقرب من أحد المواطنين في كفركلا من دون إصابته

LBCI
أخبار دولية
08:58

الاتحاد الأوروبي: أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول

LBCI
منوعات
2026-01-07

زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
03:34

وزير الإعلام: سنة على انتخاب الرئيس عون...بداية عودة الدولة

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

الأكثر قراءة
LBCI
حال الطقس
02:09

المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر

LBCI
أخبار لبنان
00:56

ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
16:11

رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب

LBCI
صحف اليوم
01:21

إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 10-01-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
منوعات
08:28

العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

