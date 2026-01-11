الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
أخبار لبنان
2026-01-11 | 01:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة "تضامنها الكامل وغير القابل للتأويل مع بيان رابطة موظفي الإدارة العامة"، مؤكدة التزامها التام بالإضراب الذي دعت إليه الرابطة، "باعتباره ردًّا مشروعًا على سياسة الإنكار والتسويف والمماطلة التي تنتهجها السلطة بحق العاملين في القطاع العام".
وقالت في بيان: "إنّ المتعاقدين، الذين يشكّلون العمود الفقري لسير العمل في الإدارات العامة، يعيشون منذ سنوات طويلة في ظلّ أوضاعٍ معيشية ومهنية مهينة ومجحفة، نتيجة غياب أي إرادة حقيقية لدى السلطة لمعالجة ملفاتهم، أو لتأمين الحدّ الأدنى من الحقوق التي تضمن الاستقرار الوظيفي والكرامة الإنسانية. وفي هذا السياق، تعلن اللجنة أنّها بصدد إعداد ورقةٍ مطلبيةٍ واضحة ومتكاملة خاصة بالمتعاقدين في الإدارات العامة، ستُعرض خلال الزيارات الرسمية على الجهات المعنية، وتتضمّن مطالب أساسية غير قابلة للتجزئة أو المساومة، بدايةً باستعادة الدرجات الثلاث المسلوبة منذ عام 2017، مرورًا بإقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين، وصولًا إلى منح درجات إضافية لحملة الشهادات العليا، وغيرها من الحقوق التي طال انتظارها".
وشدّدت اللجنة على وحدة الموقف والمصير مع رابطة موظفي الإدارة العامة، داعية جميع المتعاقدين إلى الالتزام الكامل بالإضراب.
وأكدت أنّ أي تراجع عن الحقوق لن يكون واردًا، وأنّ الاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية حتى انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة.
أخبار لبنان
المتعاقدين
الإدارات العامة
الإضراب
التالي
حسن فضل الله: نحن حاضرون في المعادلة الداخلية والانتخابات المقبلة ستثبت ذلك
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-23
اضراب موظفي القطاع العام تفاوت بين دائرة واخرى والتصعيد نحو الإضراب المفتوح لنيل المطالب
أخبار لبنان
2025-10-23
اضراب موظفي القطاع العام تفاوت بين دائرة واخرى والتصعيد نحو الإضراب المفتوح لنيل المطالب
0
أخبار لبنان
11:15
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الاضراب العام ابتداءً من الثلاثاء 13 ولغاية الأحد 18
أخبار لبنان
11:15
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الاضراب العام ابتداءً من الثلاثاء 13 ولغاية الأحد 18
0
أخبار لبنان
2025-10-20
موظفو الإدارة العامة دعوا إلى الاضراب الخميس: ما يحصل عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه
أخبار لبنان
2025-10-20
موظفو الإدارة العامة دعوا إلى الاضراب الخميس: ما يحصل عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه
0
أخبار لبنان
2025-12-23
المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية: للإضراب الشامل بدءًا من 8 كانون الثاني 2026
أخبار لبنان
2025-12-23
المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية: للإضراب الشامل بدءًا من 8 كانون الثاني 2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:12
وزير الزراعة أجرى محادثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق: نطمح لتفعيل آليات التعاون
أخبار لبنان
06:12
وزير الزراعة أجرى محادثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق: نطمح لتفعيل آليات التعاون
0
أمن وقضاء
05:43
توقيف أحد المطلوبين بجرائم سرقة في الباروك
أمن وقضاء
05:43
توقيف أحد المطلوبين بجرائم سرقة في الباروك
0
أخبار لبنان
05:10
الأب غييرمي في ضيافة جامعة الروح القدس - الكسليك: هذه رسالتي
أخبار لبنان
05:10
الأب غييرمي في ضيافة جامعة الروح القدس - الكسليك: هذه رسالتي
0
أخبار لبنان
04:48
قبلان للجهات الرسمية: المطلوب دولة قادرة على إنصاف كل فئات موظفيها
أخبار لبنان
04:48
قبلان للجهات الرسمية: المطلوب دولة قادرة على إنصاف كل فئات موظفيها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-18
وزير الصحة أعلن من الهرمل إطلاق مشاريع صحية في المنطقة
أخبار لبنان
2025-10-18
وزير الصحة أعلن من الهرمل إطلاق مشاريع صحية في المنطقة
0
صحف اليوم
2025-10-27
البابا يستفسر عن أسباب عدم تقدُّم الحلّ في لبنان (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
2025-10-27
البابا يستفسر عن أسباب عدم تقدُّم الحلّ في لبنان (الأنباء الكويتية)
0
أخبار لبنان
2025-11-30
عودة: مدعوون لأن نكون رسلا لوطننا
أخبار لبنان
2025-11-30
عودة: مدعوون لأن نكون رسلا لوطننا
0
أخبار دولية
2025-11-29
ترامب يدعو للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه "مغلق بالكامل"
أخبار دولية
2025-11-29
ترامب يدعو للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه "مغلق بالكامل"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
آخر التطورات الميدانية في حلب...
تقارير نشرة الاخبار
14:29
آخر التطورات الميدانية في حلب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…
تقارير نشرة الاخبار
13:08
تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:06
السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
2
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
3
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
4
آخر الأخبار
15:47
الجيش الأميركي: نفّذنا ضربات واسعة النطاق استهدفت مواقع عدة لتنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء سوريا
آخر الأخبار
15:47
الجيش الأميركي: نفّذنا ضربات واسعة النطاق استهدفت مواقع عدة لتنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء سوريا
5
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
6
خبر عاجل
13:36
ترامب: إيران تتطلع إلى الحرية ربما أكثر من أي وقت مضى والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة
خبر عاجل
13:36
ترامب: إيران تتطلع إلى الحرية ربما أكثر من أي وقت مضى والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة
7
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
8
خبر عاجل
01:06
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران
خبر عاجل
01:06
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More