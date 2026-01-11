الرئيس عون في الذكرى الـ٢٥ لرحيل الامام شمس الدين: علامة فارقة في تاريخ لبنان

حيا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العلامة الراحل الامام محمد مهدي شمس الدين، في الذكرى الخامسة والعشرين لرحيله.



وقال: "نستذكر اليوم، وكل يوم، رجلاً استثنائياً جمع بين عمق الفكر وصدق الموقف الوطني، اذ كان الامام الراحل علامة فارقة في تاريخ لبنان، رجل دين ومفكراً نيّراً، آمن بلبنان الواحد الموحد، ودافع عن العيش المشترك بثبات لا يتزعزع. مواقفه الوطنية الشجاعة في أحلك الظروف كانت منارة هدى لكل اللبنانيين. كما ان فكره المستنير الذي جمع بين الأصالة والانفتاح، وبين التمسك بالهوية والإيمان بالحوار، يبقى إرثاً وطنياً ثميناً نعتز به ونستلهم منه في مسيرتنا نحو بناء لبنان الدولة القوية العادلة".



وأضاف الرئيس عون: "إن أفضل تكريم لذكرى هذا الرجل العظيم هو أن نسير على نهجه في تغليب المصلحة الوطنية، واحترام التنوع، والعمل بواقعية من أجل لبنان حر وسيد ومستقل".

