وزارة الشؤون الإجتماعية تطلق انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين

أطلقت وزارة الشؤون الإجتماعية انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، في مختلف مراكز الاقتراع المعتمدة على الأراضي اللبنانية.



وقد جالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على مراكز الاقتراع مطلعة على سير العملية الانتخابية.



وفي مركز تعنايل، استمعت السيد الى مطالب المشاركين في الانتخابات.