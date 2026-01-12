أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال بشري ومناطق مجاورة

أفادت "أوجيرو" على حسابها على منصة "إكس" بأن عطلا طرأ على سنترال بشرّي، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأشارت الى ان فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.