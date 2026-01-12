الأخبار
قبيسي من حومين التحتا: الأولى بمن يطالب بسحب سلاح المقاومة أن يطالب إسرائيل بالانسحاب
أخبار لبنان
2026-01-12 | 02:42
قبيسي من حومين التحتا: الأولى بمن يطالب بسحب سلاح المقاومة أن يطالب إسرائيل بالانسحاب
اكد النائب هاني قبيسي، في حفل تأبيني في حومين التحتا، انه "الأولى بمن يطالب بسحب سلاح المقاومة أن يطالب إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها وعمليات الاغتيال المستمرة"، داعياً إلى "الوقوف خلف الجيش اللبناني والمقاومة ووحدة الدولة ومؤسساتها".
وأشار إلى أن "إسرائيل تسعى بشكل واضح إلى تقويض المقاومة وسحب سلاحها وتجريدها من قدراتها وإمكاناتها"، وقال:"المؤسف هو وجود آراء لبنانية تدعو إلى سحب سلاح المقاومة تحت عناوين مختلفة، في وقت قدّمت فيه المقاومة تضحيات جساماً وارتقى قادتها شهداء دفاعاً عن الوطن"، مشددا على أن "ما قدمته المقاومة هو جهد وتضحية لحماية لبنان، وأن الوطن يجب أن يتوحد في مواجهة العدو، إلا أن لبنان، وللأسف، لا يزال يشهد أصواتاً داخلية ترفض نهج المقاومة ورسالتها، حتى بعد الغارات والاعتداءات وعمليات الاغتيال التي تطال المجاهدين وشباب المقاومة بشكل يومي".
وسأل:"متى كان الجنوب رافضاً لوصول الدولة إليه؟ ومتى لم يحترم أهل الجنوب الجيش اللبناني ويقدّروا تضحياته؟"، وحيا الجيش "على ما قام ويقوم به على امتداد الجنوب وكل لبنان"، مؤكداً أن "قرار الدولة بانتشار الجيش وضبط الأمن هو أمر مطلوب ومرحب به من مختلف الأطياف".
وحذّر من "محاولات بعض الأطراف تنفيذ الشروط الإسرائيلية من خلال مواقف سياسية داخلية"، واعتبر أن "فرض هذه الشروط على لبنان بالقوة هو أمر مرفوض"، واكد أن "استقرار البلد يتطلب تكريس العيش المشترك والوحدة الوطنية، بحيث يكون جميع اللبنانيين موحدين في مواجهة العدو الصهيوني، لأن الانقسام الداخلي هو العامل الأساسي الذي يضعف لبنان ويزيد من غطرسة العدو"، منتقدا "بعض القوى التي تسعى إلى فرض آرائها بالاستناد إلى علاقات خارجية تستمد منها قوتها"، مؤكداً أن "لبنان لن يرضخ لشروط أحد ولن يستسلم، ولن يُقبل بأن يكون الجنوب خاضعاً أو مستسلماً، أو أن تُفرض شروط على من قدّم التضحيات على مدى عقود".
ودعا إلى "رفض الإملاءات الخارجية، والتوقف عن تشويه صورة الجيش اللبناني أو التشكيك بدوره"، مؤكداً أن "المطلوب الوقوف إلى جانبه ودعمه"، مشيراً إلى أن "المقاومة واعية لهذه السياسات وتقوم بدورها بهدوء واتزان".
واعتبر أن "المرحلة الحالية تتطلب تضامناً داخلياً بين جميع أركان الدولة ومؤسساتها، وتكريس ثقافة الوحدة الداخلية"، ودعا الجميع إلى "الوقوف إلى جانب الجيش في انتشاره في الجنوب، واحتضان المقاومة، والحفاظ على دماء الشهداء، وعدم الانجرار وراء سياسات تهدف إلى تشويه صورة المقاومة ووصمها بالإرهاب". وأشار إلى أن "إسرائيل لم تلتزم يوماً تطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، ولم توقف اعتداءاتها على الجنوب حتى اليوم"، معرباً عن أسفه "لسماع أصوات لبنانية تطالب بسحب سلاح المقاومة"، معتبراً أن "الأولى بهذه الأصوات أن تطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف الغارات والاغتيالات، وأن يكون الموقف الداخلي اللبناني موحداً، لأن الانقسام يشكل مصدر ضعف للبنان ويجعل الجيش والمقاومة مكشوفين أمام الضغوط السياسية الخارجية".
أخبار لبنان
حومين
التحتا:
الأولى
يطالب
المقاومة
يطالب
إسرائيل
بالانسحاب
آخر الأخبار
عقيص لـ #حوارـالمرحلة : الشعب اللبنانيّ يطالب بسحب السلاح وهو ضمن التزام وقعت عليه الدولة اللبنانية إذًا هذا الممر الوحيد لخلاصنا فلماذا نريد تجاهل ذلك؟
2025-11-05
عقيص لـ #حوارـالمرحلة : الشعب اللبنانيّ يطالب بسحب السلاح وهو ضمن التزام وقعت عليه الدولة اللبنانية إذًا هذا الممر الوحيد لخلاصنا فلماذا نريد تجاهل ذلك؟
أخبار لبنان
قبيسي: رفع شعارات داخلية ضد المقاومة وسلاحها يخدم الموقف الإسرائيلي
2025-12-27
قبيسي: رفع شعارات داخلية ضد المقاومة وسلاحها يخدم الموقف الإسرائيلي
أخبار لبنان
قماطي: رئيس حزب لبناني يطالب بنزح سلاح حزب الله فيما مستودعات حزبه مدججة بالسلاح الأميركي
2025-11-16
قماطي: رئيس حزب لبناني يطالب بنزح سلاح حزب الله فيما مستودعات حزبه مدججة بالسلاح الأميركي
آخر الأخبار
الصومال يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لكل الأنشطة التي تقوض سيادته ووحدته وأمنه
2026-01-06
الصومال يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لكل الأنشطة التي تقوض سيادته ووحدته وأمنه
أخبار لبنان
فضل الله: من يعمل لتأجيل الانتخابات هو نفسه من يقوم بحملات التضليل في فنزويلا
07:11
فضل الله: من يعمل لتأجيل الانتخابات هو نفسه من يقوم بحملات التضليل في فنزويلا
أخبار لبنان
لقاء "سيدة الجبل": لإلزام "حزب الله" بإصدار بيان رسمي بانسحابه من جنوب الليطاني أو إستقالة وزرائه من الحكومة
07:07
لقاء "سيدة الجبل": لإلزام "حزب الله" بإصدار بيان رسمي بانسحابه من جنوب الليطاني أو إستقالة وزرائه من الحكومة
أخبار لبنان
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية: بداية لانطلاق خطوات الاحتجاج الكبير
07:03
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية: بداية لانطلاق خطوات الاحتجاج الكبير
أخبار لبنان
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
أخبار دولية
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية
2025-11-26
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية
منوعات
"البلدة لنا ولقد حدّدنا هوياتكم بالفعل"... مشهد مرعب على شاطئ الإكوادور وهذا الهدف منه (صور)
05:10
"البلدة لنا ولقد حدّدنا هوياتكم بالفعل"... مشهد مرعب على شاطئ الإكوادور وهذا الهدف منه (صور)
أخبار دولية
لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
2025-09-16
لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
خبر عاجل
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
2026-01-10
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
أخبار دولية
ترامب: القيادة الإيرانية تواصلت معي
00:14
ترامب: القيادة الإيرانية تواصلت معي
أخبار لبنان
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته… ودور السلاح انتهى
16:35
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته… ودور السلاح انتهى
تقارير نشرة الاخبار
جولة حلب حسمتها الحكومة السورية وقسد تنسحب نحو الشمال الشرقي
14:47
جولة حلب حسمتها الحكومة السورية وقسد تنسحب نحو الشمال الشرقي
تقارير نشرة الاخبار
من التسمية إلى الثقة... كيف حُسم اسم الرئيس سلام في اللحظات الأخيرة؟
14:45
من التسمية إلى الثقة... كيف حُسم اسم الرئيس سلام في اللحظات الأخيرة؟
تقارير نشرة الاخبار
سعر النفط 50 دولار ممكن… ولكن
14:35
سعر النفط 50 دولار ممكن… ولكن
تقارير نشرة الاخبار
رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة
14:32
رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة
تقارير نشرة الاخبار
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
13:29
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
تقارير نشرة الاخبار
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
خبر عاجل
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
09:24
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
حال الطقس
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
خبر عاجل
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفرحتا
10:56
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفرحتا
خبر عاجل
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
08:43
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
08:17
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
خبر عاجل
الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له
13:45
الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له
أخبار دولية
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
خبر عاجل
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته لكن لا اعرف ماذا يدور في رأس نتنياهو وعلينا استكمال العمل لابعاده والبعض لم يفرح لإبعاد شبح الحرب وهذا الطرف داخليّ
14:05
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته لكن لا اعرف ماذا يدور في رأس نتنياهو وعلينا استكمال العمل لابعاده والبعض لم يفرح لإبعاد شبح الحرب وهذا الطرف داخليّ
